Gerçek Spor Sitesi

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Yusuf Dursun

Yusuf Dursun

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40 dereceden 18 dereceye!

Gazetemizi muhabirlerinden Yusuf Dursun, Graz - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

27 Temmuz 2017, Perşembe Yorum Yaz
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Baştan söyleyeyim, Kocaman’ın Graz önünde işi zor. Çünkü rakip hem Fenerbahçe’den daha hazır durumda hem de genç ve yetenekli oyunculardan kurulu. Fenerbahçe’de ise son dakikada iki as Kjaer ve Van Persie kadrodan çıkarıldı. Bu nedenle Kocaman, Graz karşısına çıkaracağı kadroda bir hayli zorlanacak.

Sıkı koruma

Havalimanından inen inmez bizi yağmur, bulutlu ve serin bir hava karşıladı. Takımın özel uçakla Graz’a inişi esnasındaki özel önlemleri yakından izledik. Özellikle son dönemde Türkiye’nin AB ve Avusturya ile yaşadığı politik sıkıntılar, bu önlemlerin artırılmasını sağlamış. Bir grup taraftar ise futbolcuları görmek için büyük çaba harcadı ancak bu girişimleri güvenlik güçleri tarafından önlendi.

Rakip umutlu

Futbolcuların ise yüzü gülüyor. İstanbul’daki 40 derece sıcaklığın Graz’da 18-19’a düşmesini büyük avantaj olarak niteliyorlar. Gurbetçilerimiz ve Avusturyalılar maça büyük ilgi gösteriyor. Bir önceki turda Karadağ temsilcisi Podgorica karşısında 1-0’lık rövanşını 3-0’la almaları, rakip taraftarları da bu tur öncesi bir hayli umutlandırmış.

Hedef iyi başlangıç

Aykut Kocaman’ın ise futbolcularından tek isteği disiplini elden bırakmamaları. Tecrübeli hoca da biliyor ki, iyi bir başlangıç, sezon içinde işlerin iyi gitmesini sağlayacak. Eksiklerden dem vuruyor ama bunu bir mazeret olarak gösterip arkasına sığınmıyor. Oyuncularına da Graz maçının kulüp ve camia için önemini her vesile ile anlatıyor.

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