Quaresma’nın keyfine kalmış!

Gazetemizin yazarlarından Serkan Akcan, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi... Beşiktaş maça hızlı başladı, alışılagelmiş temposunun üzerinde bile diyebiliriz aslında. Golü bulana kadar topa da oyuna da sahipti. Oğuzhan ile Quaresma sayesinde topla kaliteli zaman geçirince Malatya’yı kalesine yasladı ve ceza sahası civarına yerleşerek oynadı. İlginçtir golü vasat bir korner organizasyonundan rakibin hatası sonucu buldular. Bunda Erol Bulut’un 0-0 stratejisinin rolü yadsınamaz. 1-0 sonrası Malatya’nın oyun merkezi öne kayınca Beşiktaş, Tosiç ve Vida ile uzun topa yöneldi ve maçın momentumunu yitirdi. Vida, et mi balık mı anlamadık hala. Rakibi karşılama mesafesi fazla açık, topa karşı pozisyon alma konusunda sorunlu olunca Beşiktaş’a golü yedirdi. Hırvat Milli Takımı’yla Rusya 2018’e gidecek bir stoper için bu saatten sonra kimse neden oynamıyor diye sormaz. Vida’nın Beşiktaş performansı büyük bir hayal kırıklığı. Ayrıca Boutaib atılan tüm uzun topları Vida’ya rağmen çok rahat indirdi ve Malatya’yı öne taşıdı. Babel sezonun en kötü futbolunu oynayınca Beşiktaş’ın hücum düzeni bozuldu, şut kalitesi sıfıra indi. Fakat Quaresma oyunda isyanı başlatan oyuncuydu. Sağ kanadı otobana çevirdi, ortalarıyla Malatya savunmasının dengesini bozdu. Ve elbette attığı harika frikik golüyle Talisca’nın pabucunu dama attı. Keyfi yerindeyse, kafası sahadaysa, hakeme ya da rakibe takılmazsa Beşiktaş için büyük şans.



Gecenin sorusu



Fabri’nin futbolculuk kalitesi kaleciliğinin ötesinde olduğu için Güneş’in vazgeçilmezi. Vida yenen golde hatalı ama Fabri’nin bu kadar rahat bir şutu çıkaramaması görmezden mi gelinecek?



Maçın starı



Quaresma frikikten attığı harika golün ötesinde maça karakter koyarak Beşiktaş’ı ayağa kaldıran isimdi.



Maçın olayı



Murat Yıldırım maçın ilk yarısında Quaresma’nın kaburgasına tekme attı. Pozisyonun kırmızı kart olması gerekirdi. Hakem sarıyla geçiştirdi.



Kısa mesaj



Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına puan kaybetmeden gitmeyi başardı. Şayet derbiyi kazanabilirse ligin momentumunu eline geçirir.