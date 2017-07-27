Luce'nin aklı lazım Yazarımız Serkan Akcan, Galatasaray’ın Lucescu ve Arda Turan operasyonunu değerlendirdi...

Lucescu gibi futbol alimlerinin bu saatten sonra kulüplere ‘akıl’ katması çok daha önemli. Saha kenarına inmesini ise doğru bulmam. Galatasaray’ın ayrıca Arda Turan gibi bir ikona ihtiyacı olduğuna şüphe yok...



Galatasaray tüm kadro planını Tudor üzerinden yaptığı için bugün adım atamıyor. Lucescu’yu doğrudan teknik direktör olarak getirmelerini beklemiyorum. Luce’nin saha kenarına inmesini de doğru bulmam. Lucescu gibi futbol alimlerinin bu saatten sonra kulüplere ‘akıl’ katması çok daha önemli. Dursun Özbek yönetiminde eksik olan şey de bu futbol aklı değil mi zaten. Luce gibi akil adamla çalışsalar bir sezon içinde Serdar Aziz ve Ahmet Çalık’a 10 milyon Euro’yu aşkın para harcayıp yana yana stoper aramazlardı.



Özbek yönetimi 2015 Haziran’ından bu yana inanılmaz hatalar yaptı. Florya’da bugün yaşanan dönüşümü kademeli olarak son şampiyonlukla hayata geçirmeleri gerekirken Bilal transferini büyük bir hamleymiş gibi anlatmalarının cezasını çekiyor koca Galatasaray camiası. O yüzden Lucescu’nun teknik direktörlüğünden önce futbol aklına muhtaçlar.



Arda Turan lider olur



Galatasaray’ın Arda Turan gibi bir ikona ihtiyacı olduğuna şüphe yok. Sneijder gittikten sonra bugün Selçuk da dahil Galatasaray taraftarının sembol olarak gördüğü oyuncu sayısı kaçtır? Sadece 1... O da Muslera. Arda’yı aldığında liderini de bulmuş olacak Galatasaray. Arda iki kenarda da oynar, topu saklar ve oyunu kurgular. Galatasaray’ın kenarda Rodriguez ve Yasin ile sezonu sorunsuz geçirme ihtimali yok. Zaten bu ihtimal güçlendikçe taraftar kriz geçirip kombine yakıyor. Arda ve Feghouli gelirse, Yasin ile Rodriguez birer hamle oyuncusuna dönüşür ve sanırım son yıllardaki en sağlıklı kadro mühendisliğinin yolu açılır. Merkezde Belhanda, gelirse iki kenarda Feghouli ve Arda ile üç oyun kuruculu bir düzen, pratiği artırıldığında Galatasaray’a Avrupa hezimetini unutturacak bir sezon yaşatabilir.



Baskıyı yönetmek zorunda



Şunu hatırlatmakta fayda var; Arda, gazeteciye saldırıp Milli Takım’ı bırakmasının ardından Türkiye’ye dönerse sadece Galatasaray’ı değil üzerindeki baskıyı da yönetmek zorunda kalacak.



Terim ile hesap değişir



Fatih Terim’in Milli Takım’dan ayrılması ortaya yepyeni bir hesap çıkaracaktır. Tudor’un yerine Terim’in ismi çokça konuşulmaya başladı. Terim gelirse, Galatasaray yönetiminde bazı isimler olmaz, Florya’nın yönetimini Özbek’lerden alır ve elbette Arda Turan’ın gelişi rafa kalkar. Aslında Galatasaray’daki kadro dönüşümü tam da Fatih Terim’in 2011 yazında yaptığı kıvama ulaşmış durumda. Yani kadroyu Tudor yaptı, elimiz kolumuz bağlı diyecek bir durum yok. Arda dışında Feghouli ve bir ön libero ile Terim’in istediği kadro hazırlanmış olur.



Orta saha kanayan yara



Arda, Feghouli bir yana Galatasaray’ın kanayan yarası orta saha. Galatasaray rakip Ostersunds bile olsa kaleye gidemiyorsa (ilk maç), beklerin kademeleri boş kalıyorsa, duran toplarda ikinci topu kullanamaz hale geldiyse ve kısır bir takıma dönüştüyse bunun birinci sorumlusu Melo sonrası orta sahasıdır. Galatasaray’ın Arda ve Feghouli transferinden önce merkezine iyi bir ön libero alması şart. Tolga, Galatasaray seviyesinde değil ama Selçuk’u hayata kazandırıp oyununu düzeltmek için bu hamleyi yapmak zorunda.





