Sakin Kartal

Beşiktaş muhabirimiz Orhan Yıldırım, dev maç öncesinde Siyah-Beyazlılar’ın son durumunu yazdı... Beşiktaş, yarın akşam kupa rövanşında Fenerbahçe derbisine çıkacak. Dev maç öncesi Kara Kartal’da sakin bir hava hakim.



Tepeden tırnağa herkes lig ile yatıp kalkıyor. Hani rakip Fenerbahçe olmasa kimsenin kupayı konuşacağı yok. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu konuda oyuncularına uymuş durumda. Hocanın uyarıları kırmızı kart ve sakatlıklardan yana. Bu konuda toplantı üstüne toplantı yapıyor.



Zirve planları şaşmadı



Siyah-Beyazlılar’ın kupa karşılaşması öncesinde bu havada olması normal. Endişe ile gidilen Akhisar’dan rahat galibiyet alındı. Ardından Başakşehir yenildi. Geçen hafta zirve hesapları istediği gibi şekillendi. Doğal olarak da kupa ve Fenerbahçe derbisi ligin gölgesinde kaldı.



Elbette Beşiktaş 2-2’nin rövanşında tur ve moral için sahada olacak. Kadıköy’deki maç öncesi her ne olursa olsun sonucun lige etki etmeyeceği bir atmosfer yaratıldı. Bu rahatlık sahaya nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.