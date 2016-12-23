İçimiz ısındı Gazetemizin yazarlarından Orhan Yıldırım, "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesini yorumladı.

Yıllardır terör belasından çekmediğimiz kalmadı.. Vatanı bekleyen gencecik evlatlarımız toprağa düştü. Nice ocaklar söndü. Binlerce; anne, babalarımız kahroldu, ‘Vatan sağ olsun” dedi.



Beşiktaş-Bursa maçı sonrası Dolmabahçe’de alçak, hain bir terör saldırısı vardı. Şehitler verdik. İki patlama arasında kalıp, ölümün soğuk yüzünü görüp yaşadık. Ve dün gece bir başka soğuk vardı. Hava buz. Akıllı stat denilen Vodafone Arena’da ısıtma sistemi kapalı! Hiç üşümedik. İstisnasız her kesimden insan vardı. Bayrağını kapan gelmiş. Türkiye tek yürek, tepkisini ortaya koydu. Bir kez daha haykırdı: “Şehitler ölmez, vatan bölünmez..”



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusu güneş gibi parladı, gecemizi aydınlatıp içimizi ısıttı..



Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler. Elbette, bir canın karşılığı olamaz. Yok.. Yıldızlar maçında 50 milyon üstünde gelir var. Şehit ailelerimize armağan olsun, Türk milletinin başı sağolsun. Terörün her türlüsüne lanet olsun..