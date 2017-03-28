Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Mehmet Demirkol

Mehmet Demirkol

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İhracatçı takım

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Demirkol, Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi.

28 Mart 2017, Salı Yorum Yaz
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Bir Moldova maçından gereğinden fazla sonuç çıkarmak doğru olmamakla birlikte dün sahaya çıkan ve gayet de başarılı olan 11’e iyi bakmak lazım. Emre Mor ve Oğuzhan dışında tamamı yerli altyapı olan 9 oyuncudan sadece biri Emre Çolak büyüklerden çıkma. Daha önemlisi 3 oyuncu Avrupa’ya ihraç. 2002’den sonra ihracatımızın ithalatımızın önüne geçtiği sanırım ilk milli takım 11’i bu olsa gerek. Böyle bir tek örnekten ‘demek ki yabancı sınırlaması sorun değil’ kesin yargısını çıkarmak doğru olmamakla birlikte, şunu net olarak söyleyebiliriz ki; eğer sınırlama devam etse ne Emre Çolak bırakılırdı ne Çağlar ne Enes. Ve kalmaları için de akıl almaz maaşlar ödenirdi. Bu konuda     hiçbir şüphe yok. O zaman konu Altınordu, Bursa gibi altyapı yatırımları yapan kulüpleri ödüllendirmektir. Kısıtlama, yasaklama değil.

Rakibi rencide etmeden...

Maça dönelim. Oyun hakimiyeti  açısından 23.9 yaş ortalamalı bir takımdan fazlasını gördük. 4-3-3’te ‘Patron’ Oğuzhan - Emre - Okay üçlüsü gayet başarılıydı. Cengiz çok iyiydi. Enes gol atmadığı, doğru düzgün pozisyona giremediği bir maçta dahi pozisyon bilgisiyle geçer not aldı. Arkadaşlarını rahatlattı. Emre Mor zaman zaman oyun planına dönünce parladı. Gerisi lunapark şovu hâlâ. Maçın başında attığı çalım üzerine düşünmeli. Evet, ben de yerimden fırladım. Ancak rakibi rencide etmeden bitirmek de mümkün ve çok daha faydalı. Sonraki 4 tekmeyi yememek açısından. Çok yetenekli çok. Öğrenmeyi öğrendiği gün en büyüklerinden olacak.      

 

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