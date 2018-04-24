İç saha oyunu

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. 4 hareketli hücumcuyla yapılan baskı oyunu, kapılan toplarda doğru ileri ama geniş alanda yapılan baskınlar... Fenerbahçe, ligin sonuna doğru tam bir iç saha oyunu sergiledi. Buna daha önce birkaç maçta yaklaşmışlardı ancak 90 dakika içinde bu oyunu en uzun süre sergiledikleri oyundu diyebilirz. Hamzaoğlu’nun bol stoperli savunması muhtemelen Fenerbahçe’nin kanatlara yayılmasını engelleme amaçlıydı ama tehdit görmeyince ev sahibi daha düzenli geldi. Antalya’nın tedbirleri sorunun kaynağı oldu. Yardımcının iptal ettiği Roman golü maçı başka bir noktaya getirebilirdi. Ama Fenerbahçe, 2- 1’den sonra da yeniden maçın başındaki parıltısını yakaladı. Santrfor egosu alınmış Soldado’nun gezerek oynadığı oyunu Janssen veya Fernandao’yla oynamak olası değil. Onun bu oyunu Dirar, Giuliano ve Aatif’a da boş alan veriyor ve oyun değişiyor. Anahtar Şener, Hasan Ali, Souza ve Topla’da 1 ya da 2’sinin bu 4’lüye katılması. Bunu yaptıkları anda kontrol edilmesi zor bir takım oluyorlar. İşte bu bir iç saha oyunu.



Gecenin sorusu



Kocaman’ın kornere 2 ters ayaklı oyuncu göndermesi... Rakip 9.15’e 2 kişi yolluyor ama daha önemlisi savunma topun hangi kavisle geleceğini bilmediği için dizilişini ayarlamakta güçlük çekiyor. Korner öncesi topu kimin kullanacağı çok net belli edilirken bu kullanışlı bir yöntem mi?



Maçın starı



3 asist 1 golle Giuliano. Soldado ve Dirar varken 4 hareketliyle oynarken çok daha net görünen bu gerçek asıl oyun bozulduktan sonra Valbuena’yı da görmesiyle daha da önemli hale geldi.



Maçın olayı



Vallahi ben de yanıldım. Roman’ın attığı golde Souza’nın ofsayt posizyonunda olduğunu söyledim. Yardımcınınki büyük hata. Benim ki de. Ama ben yardımcı hakem değilim tabii ki.



Kısa mesaj



Aykut Kocaman’ın sezon sonuna 4 kala belirginleşen iç saha oyununa bakınca Başakşehir’in kadrosuna sahip olmayı ne kadar çok isteyebileceğini anlıyorum.