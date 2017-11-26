Bazen bir oyuncu değiştirir

Gazetemizin yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi... Sezonun başındaki Galatasaray, Vagner Love ve Jr. Fernandes’in olmadığı Alanya’yı muhtemelen rekor bir skorla geçerdi. Bunu söylemek herhalde saçma olmaz. Ancak bir başka tahmin daha yapılabilir. Dün özellikle ikinci yarıdaki orta sahasız Fernando’suz Galatasaray’ın sebep olduğu git gelli oyuna baktıktan sonra. Vagner Love ve Jr. Fernandes’li bir Alanya da Galatasaray’ın başına dert açabilirdi. Bazen bir oyuncu çok oyuncu. Bazen bir oyuncu her şey...



Bir golle mucize aradılar



Alanya’nın Vagner Love’suzluğu sadece santrforsuzluk anlamına gelmiyor. O olmayınca belli bir oyunu olmuyor. İkinci yarıda Haydar’ın da iyi oyunuyla biraz ayakta kalsalar da ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Misal Emre Akbaba’nın yapabildiği en iyi şey bir kaç faul almak oldu. Zaten Safet Susiç’in de planı belli ki buydu. Biraz savunma direnci ve duran toptan bulunabilecek bir golle mucize aradılar.



Oyunu ceza sahasına yıktı



Bu rakibe karşı Galatasaray bildik yüksek temposuyla başladı. Oyunu rakip ceza sahasına yıktı. Mbilla’nın sakatlanıp çıkmasından sonra Alanya orta çizgiyi dahi geçemez oldu. Ancak bunun Selçuk’un çok yüksek enerji sarfiyatıyla saplandığını söylemek lazım. İkinci yarıda ileride hiç top tutamamaz oldular. N’diaye’nin sarı kart cezası korkusu da bunda en ez Selçuk’un yorulması kadar rol oynadı. Oyun orta sahaların kolay geçilip git gellerine döndü. Bu git gellerde Alanya ceza sahasına girecek bir plan üretemedi. Galatasaray ise dönenleri toplayıp ileride oyunu tutacak bir pas sürkülasyonu sağlayamadığı için savunma kenarlarını oyuna sokamadı. Sonuçta Haydar’ın güzel kurtarışları oyunu uzun süre tuttu.



Vagner Love’un yokluğunda



Galatasaray, Fernando’nun yokluğunun ne anlama geldiğini oyunda gördü ama Vagner Love’un yokluğunda bu skorborda yansımadı. Tudor’un tek santrfora dönüşü de enteresan. Galatasaray’ın ligde çift santrforla oynaması gereken ilk maç buydu. Son maç da geçen haftaki.