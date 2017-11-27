10 numara gelişim

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Demirkol, Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Hakemle başlayalım. Sorunun ne olduğuna odaklanalım. Bir numaralı belki tek sorun şu: Türkiye’de maç yöneten hakemler, yatarak ve tabanla yapılan müdahalelere çok müsamaha gösteriyor, öte yandan ayakta yapılan mücadelelerde çok kolay faul çalıyor. Böyle olunca kimse yerden kalkmıyor. Rakibe müdahale etmek için acımasızca yatıyorlar, faul almak için ise tembelce..



Bu oyunu olması gerektiğinden daha sert ama mücadele gücü açısından olması gerektiğinden çok düşük yapıyor. Dün bu klasiği Mete Kalkavan’dan izledik. Ancak hemen tüm meslektaşları aynı.

Fenerbahçe açısından Giuliano’nun santrfor arkasında olması hem sağ kanatta hem 10 numarada gelişim sağlıyor. O olmasa Fenerbahçe uzak şutlar dışında bir şans bulamazdı. Çünkü Janssen tüm mücadelesine rağmen şut kalitesi açısından vasatın çok altında.



Rakip alana yerleşti



Souza ve Topal’ın ona yaklaşması ve alan kat eden ve adam geçen paslar atması çok nadir. İlk yarının ikinci bölümünde bunu belli oranda yapınca Aatif ve iki savunma beki oyuna girebildi ve gol pozisyonu sayısı yeterli olmasa da iyi deplasman oyunlarından birini oynadı. Rakip alana yerleşebildiler. İkinci yarıda ise klasik olarak Fenerbahçe arkada beklemeye rakibi de çağırmaya başladı. Bu tip oyunda Souza ve Topal savunmanın arasında gömüldüğü için Fenerbahçe’nin kontra yapması çok zor oluyor. Giuliano 70 metre top taşıyabilecek bir oyuncu değil. Oyunu rakip ceza sahası çevresine yığabilirseniz performans alabiliyorsunuz. Ama arkada beklerken, hayır.



Sorun bitmedi



Antalya’nın bu oyundan gol çıkarmayışı Volkan’ın Fenerbahçe’nin kaleci performans ortalamasını yukarı çekmesinden. Tabii Leonardo’nun çok anlayamadığım hücum planından.

Aykut Kocamanın 2. yarıda orta sahayı kaybetmeye çözüm olarak Soldado’yu Aatif’ın yerine oyuna sokmasının sonuçlarını maalesef İspanyol’un hemen sakatlanması nedeniyle göremedik. Onu yerine Valbuena’nın girişi de orta saha boşluğuna çare olmadı. Geçiş oyunlarındaki sorun bitmedi.



Kasımpaşa ve Bursa...



Ekici, Ozan ya da Alper’in düşünülmemesi ilginçti. Bu sorunları belli oranda gideren Leonardo’nun hamleleri oldu. Onlar da orta sahayı boşalttı. Fenerbahçe hayatta kaldı. Geçen hafta da söylediğim gibi daha fazlasının mümkün olup olmadığı Kasımpaşa ve Bursa maçlarında belli olacak.