Butikte tanıttılar

Premium İsveçli Volvo, SUV sınıfındaki en küçük modeli olan yeni XC40'ı Milano'daki bir tasarım mağazasının açılışında tanıttı. Volvo için SUV segmenti artık iyice önemli oldu, çünkü XC90 ve XC60'ın ardından aileye üçüncü bir fert daha katılıyor ve Volvo, XC40 ismini verdiği bu en küçük SUV'una çok özen gösteriyor. Öte yandan Volvo, XC40'ın tanıtımı için Milano'daki bir İskandinav tasarım mağazasının açılışını uygun gördü. Oysa ki aynı tarihlerde Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından Frankfurt Otomobil Fuarı düzenlenmekteydi. Ama Volvo, çok yeni bir modeli varken bile Frankfurt ve Paris fuarlarına katılmama kararından ödün vermedi ve sıradışı bir tanıtıma imza attı. Böylesi sanırız ki marka için de ekonomik bir yöntem ama bu karar, XC40'ın global iletişim hedeflerine ulaşmasına imkan verecek mi, uzun dönemde hep birlikte göreceğiz.



Yeni araç mimarisine sahip



Araca dönecek olursak, yeni XC40, aynı serideki büyük kardeşlerinden hem tasarım, hem de teknoloji olarak hiç de geride kalmayacak gibi görünüyor. Cesur ve sağlam çizgiler, şık bir siluet ve lüks ışık paketleri Premium algısını kuvvetlendiriyor. Yeni modüler araç mimarisi (CMA) ise Volvo markasında ilk olarak XC40 üzerinde kullanılıyor. Tam elektrikli modeller de dahil olmak üzere 40 serisindeki diğer yeni otomobiller ise XC40’ı takip edecek.



Dizel motoru da var



Teknoloji alanında ise yeni XC40, büyük kardeşlerinde yer alan ödüllü güvenlik, bağlantı ve eğlence-bilgilendirme teknolojilerini küçük SUV segmentine getiriyor. Bu yeni teknolojiler arasında Pilot Assist Sistemi, City Safety, Yoldan Çıkma Önleme ve Engelleme, fren desteği ile Kavşak Uyarısı ve sürücülerin dar park alanlarında manevra yapmalarını kolaylaştıran 360 derece kamera özelliği de yer alıyor.



XC40, D4 dizel ya da T5 benzinli dört silindirli Drive-E motorlarla üretilecek. Hibrit ve tam elektrikli olan diğer motor opsiyonları ise daha sonra sunulacak. XC40’ın üretimi Kasım ayında başlayacak, 2018’in ilk çeyreğinde ise Türkiye’de pazara sunulacak.



Daha eğlenceli ve daha teknolojik



Ford’un küçük sınıftaki oyuncusu Fiesta yenilendi. Köln ‘deki Ford fabrikasında üretilen Fiesta, global etkinlikte Fiesta Forever mottosuyla tanıtılmıştı. Türkiye’de yapılan tanıtımda ise eğlence, duygu ve teknoloji temalarına yer verildi.



Yeni Fiesta’da Vignale, ST-Line, Active, Trend&Titanium ve ST gibi donanım ve gövde versiyonları olacak, böylece oldukça geniş bir çeşitlilik sunulacak. Sunulan zengin donanım içerisinde 8 inçlik ekran, 10 hoparlörlü B&O Play ses sistemi, Sync 3 gibi teknolojilere ve birçok elektronik güvenlik sistemine yer verilmiş. Boyu 71 mm, genişliği 13 mm artırılan araç artık iç mekanda daha fazla ferahlık ve daha geniş diz mesafeleri sunabiliyor. Yeni Fiesta’da fiyat seviyesi 64.500 TL’den başlıyor. İkisi benzinli (1.0 lt EcoBoost ve 1.1 lt) biri dizel (1.5 TDCi) toplam üç motora sahip olan Fiesta’da 1.0 lt EcoBoost motorla birlikte otomatik şanzıman da sunuluyor.



Makyajlı Mercedes S Serisi geldi



Mercedes-Benz’in amiral gemisi S Serisi makyajlandı. Yeni teknolojileri bünyesinde barındıran, yüksek verimliliğe sahip tamamen yenilenen motor ailesi ile yollara çıkan makyajlı S Serisi Eylül ayından itibaren, 853 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarına gelmeye başladı. Daha da geliştirilen Intelligent Drive donanımı ile otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atan S Serisi, konfor ve yaşam alanı konularında da segmente yeni standartlar getiriyor.



Subaru Levorg yenilendi



Subaru, Sport Tourer modeli Levorg’u makyajladı. Makyajlı Levorg modelleri Ekim ayında 169.900 TL fiyatla Türkiye pazarına veriliyor. Levorg’da yenilenmiş tasarımın yanı sıra, geliştirilen donanım seviyesi, geliştirilmiş izolasyon ve düşürülen yakıt tüketimi özellikleri öne çıkıyor. Subaru WRX’in DNA’sında bulunan sportif sürüş zevkini, Legacy’nin kullanışlılığı ve geniş iç mekan konforuyla harmanlayan Levorg’da, 1.6 litrelik direkt enjeksiyonlu, 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten Turbo Boxer motor ve Simetrik Sürekli Dört Çeker sistemi yer alıyor.



Türkiye şampiyona takviminde



21 Eylül'de Paris’te toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine Türkiye'yi dahil etti. Polonya’nın yerine şampiyonaya dahil edilen Türkiye, 13 yarıştan oluşan takvimin 10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. Aday olan diğer ülkeleri geride bırakarak takvime dahil olan Türkiye, 2003-2010 yılları arasında toplam 6 kez Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı.



