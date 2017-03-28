Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-Off zamanı Gazetemizin editörü Hatice Yücel, voleyboldaki gelişmeleri değerlendirdi.

Vestel Venus’ün sponsor olduğu Sultanlar Ligi’nde 22 maçlık normal sezon tamamlandı. Müthiş bir galibiyet serisi yakalayan ve sadece Fenerbahçe’ye kaybeden Vakıfbank zirvede yer alırken Sarı- Lacivertliler de Eczacıbaşı’nı geride bırakıp 2. sıradaki yerini korudu. Ardından Eczacıbaşı 3., Galatasaray 4., Bursa 5., Çanakkale 6., Halkbank 7. ve Beşiktaş da son sıradan Play- Off’a giriş yaptı.



Galatasaray-Bursa çekişmesi! Play-Off’ta en çekişmeli maçlar, Galatasaray ile Bursa Belediye arasında oynanacağa benziyor. Bu haftayı Avrupa maçları olmasından dolayı ‘bay’ geçecek iki takım da yarı final için elinden geleni yapacaktır. Sezon içinde iki takım arasında oynanan maçlar 3-2’lik skorla bitmiş, birini Galatasaray kazanırken, birinden de Bursa galip çıkmıştı. Diğer eşleşmelerde favori takımlar yarı finale daha yakın görünüyor. İki maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde puanı yüksek ekip, yarı finale çıkacak.



Puan eşitliği durumunda ise tur atlayan takımı 2.maçtaki altın set belirleyecek. Kim gidecek kim kalacak... İki devreli oynanacak Play-Out turu Seramiksan, İdmanocağı, Nilüfer ve

Sarıyer arasında yapılacak. En az puanı alan 2 takım küme düşecek.