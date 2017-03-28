Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

YAZARLAR

Yazar Seçiniz
Yazar Seçiniz
Hatice Yücel

Hatice Yücel

Yazara ait toplam 0 yazı bulundu. hatice.yucel@fanatik.com.tr
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-Off zamanı

Gazetemizin editörü Hatice Yücel, voleyboldaki gelişmeleri değerlendirdi.

28 Mart 2017, Salı Yorum Yaz
A+ A-

Vestel Venus’ün sponsor olduğu Sultanlar Ligi’nde 22 maçlık normal sezon tamamlandı. Müthiş bir galibiyet serisi yakalayan ve sadece Fenerbahçe’ye kaybeden Vakıfbank zirvede yer alırken Sarı- Lacivertliler de Eczacıbaşı’nı geride bırakıp 2. sıradaki yerini korudu. Ardından Eczacıbaşı 3., Galatasaray 4., Bursa 5., Çanakkale 6., Halkbank 7. ve Beşiktaş da son sıradan Play- Off’a giriş yaptı.

Galatasaray-Bursa çekişmesi! Play-Off’ta en çekişmeli maçlar, Galatasaray ile Bursa Belediye arasında oynanacağa benziyor. Bu haftayı Avrupa maçları olmasından dolayı ‘bay’ geçecek iki takım da yarı final için elinden geleni yapacaktır. Sezon içinde iki takım arasında oynanan maçlar 3-2’lik skorla bitmiş, birini Galatasaray kazanırken, birinden de Bursa galip çıkmıştı. Diğer eşleşmelerde favori takımlar yarı finale daha yakın görünüyor. İki maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde puanı yüksek ekip, yarı finale çıkacak.

Puan eşitliği durumunda ise tur atlayan takımı 2.maçtaki altın set belirleyecek. Kim gidecek kim kalacak... İki devreli oynanacak Play-Out turu Seramiksan, İdmanocağı, Nilüfer ve
Sarıyer arasında yapılacak. En az puanı alan 2 takım küme düşecek.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Nilüfer Belediye’den önemli galibiyet21 Mart 2017, Salı Zirve Vakıfbank'ın! Son bilet Beşiktaş'ın14 Mart 2017, Salı Vakıfbank’ın serisini Fenerbahçe bitirdi07 Mart 2017, Salı Aslan'dan boğa avı!03 Mart 2017, Cuma Aslan'dan boğa avı03 Mart 2017, Cuma Fener'den zafer dönüşü!24 Şubat 2017, Cuma Şampiyon Banvit!20 Şubat 2017, Pazartesi Yok artık Fenerbahçe03 Şubat 2017, Cuma Fener bunu hep yapıyor27 Ocak 2017, Cuma Aslan pes etmiyor17 Aralık 2016, Cumartesi

 