Avrupa Kupası şampiyonu Galatasaray

Gazetemizin editörlerinden Hatice Yücel, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın EuroCup şampiyonluğunu yazdı... Türk kadın basketboluna yön veren kulüplerin başında gelen Galatasaray haklı gururunu bir kez daha yaşadı. Avrupa serüvenine 1989’da Euroleague’de başlayan ve bu 10 yıllık süreçte Türkiye’nin Avrupa’daki sesi haline gelen Sarı-Kırmızılılar, ‘Tarih yazarlığını’ ilk kez 1999’da elde ettiği 3.’lükle ortaya koymuştu -ki, bu elde edilmiş en iyi dereceydi-. Tabii ‘Yenilmez Armada’nın işi bununla da bitmemişti. 2009 EuroCup zaferiyle Türk kadın basketboluna Avrupa’daki ilk kupayı kazandıran Galatasaray, 2014’te de en büyük kupa; Euroleague’i ülkemize kazandırmıştı.



Zor bir sezonda gelen kupa



Galatasaray için zorlu bir sezondu. Çünkü bütçesi azaltılmış, genç oyuncuların yer aldığı rotasyonu dar bir kadro oluşturulmuştu. Türkiye Kupası’na katılamayan, ligde de Play-Off şansını son maçta elde eden Saray’ın Sultanları, Avrupa’da da Euroleague’deki gruplardan çıkamamıştı. Ancak Aslan yoluna devam ettiği EuroCup’ta sonuca gitti. Başarılı Sırp antrenör Marina Maljkovic’in önderliğindeki Sarı- Kırmızılılar, çeyrek final ve yarı finalde iki İspanyol Girona ile Avenida’yı, finalde de İtalyan rakibi Reyer Venezia’yı safdışı bıraktı.



Kurtarıcımız serbest atışlar



İstanbul’da oynanan final serisi ilk maçında Galatasaray müthiş savunmasıyla istediğini almış ve Reyer Venezia’yı 22 sayı farkla yenip, deplasmana çok avantajlı gitmişti. Dün oynanan rövanşta ise temsilcimiz istediği oyunu ortaya koyamadı. Ancak skor avantajı bize şampiyonluğu getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Venezia’ya 72-65 kaybetse de kulüp tarihindeki 3. Avrupa kupasını müzesine taşıdı. Karşılaşmada hücumda kısıtlı kaldı. Üçlüklerde (4/15) ve ikilikte (17/38) gibi kötü bir yüzdeyle oynayan ve 21 top kaybı yapan Galatasaray devreyi 38-34, 3.çeyreği de 58-52 geride kapattı. Ancak Galatasaray’ı ayakta tutan faul atışlarıydı: 19/21. Galatasaray, basket faulle tamamlayamadığımız hücumları, serbest atış çizgisinde değerlendirdi ve farkın açılmasına böyle engel oldu. İlk maçta 37 sayı atan Quigley bu kez etkisiz kaldı ama , Işıl önderliğinde, Petronyte ve Davis farkını ortaya koydu.