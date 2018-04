Potanın yıldızları reklam yüzü oldu

Reklam filminde Anadolu Efes’ten Doğuş Balbay ve Fenerbahçe’den Jan Vesely rol aldı. Head&Shoulders’ın EuroLeague sponsorluğu kapsamında Doğuş Balbay ve Jan Vesely, Fanatik’e konuştu:



Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyen Çek oyuncu Jan Vesely, basketbolun hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Profesyonel olarak spor yapıyorum ve hayatımı bu sayede kazanıyorum. Aynı zamanda basketbol oynamaktan büyük keyif alıyorum” diyor. Bu işi en üst seviyede yapabilmek için kendisine ve vücuduma iyi bakmaya çalıştığını belirten Vesely, “Bu da sporu hayatımda daha da anlamlı hale getiriyor. Ayrıca sporcu bir aileden geliyorum; hem sporu sevmemde hem de sporun hayatımda bu denli önemli yer edinmesinde bunun da payının büyük” diye anlatıyor. Vesely, rol aldığı Head&Shoulders’ın reklam filmiyle ilgili olarak da şunları söylüyor: “Biz basketbolcuların en büyük odak noktası genelde parkedeki mücadele, maçlar ve idmanlar oluyor. Ancak bu tip projelerin de bizim için keyifli olduğunu söyleyebilirim. Profesyonel bir ekiple çalıştım ve ortaya güzel bir sonuç çıktığına inanıyorum. Umarım herkes aynı şekilde düşünüyordur.”



‘En güzel slogan’



Vesely, reklam filmindeki özgüven vurgusuyla ilgili olarak da, “Özgüvenin herkes için gerekli olduğuna inanıyorum. Başarabileceğinize önce siz inanmalısınız ve bunun için ilk olarak kendinizle barışık olmanız gerekir” diyor. Vesely, şöyle devam ediyor: “Özgüven sadece sporda ya da sporcular için değil, hayatta farklı branş ve işlerde başarılı olan herkes için gerekli. Özgüven ve bir şeyi başarabileceğinize kendinizi inandırmak, o işi gerektiği şekilde yapabilmenin en önemli şartı. Dolayısıyla ‘Kazanmak kafada başlar ’ bu felsefeyi özetleyen en güzel sloganlardan biri olabilir.” Sağlıklı bir yaşam için hayata sporu dahil etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Vesely, “Elbette profesyonel olarak bu işi yaparsanız daha farklı bir disiplin gerekiyor. Ancak sporun her seviyede ve şekilde, sağlıklı yaşam için şart olduğunu söyleyebilirim” diyor. Türkiye’nin sporu çok seven bir ülke olduğunu ifade eden Vesely, “Bunu hem Fenerbahçe’nin karşılaşmalarından hem de maçların takip edilme oranlarından görebilirsiniz. Türkiye’nin ve tüm dünyadaki insanların spora gün geçtikçe hayatlarında daha fazla yer ayıracaklarını düşünüyorum” diye anlatıyor. Sporu ve özellikle de basketbolu seven insanların sayısının arttığını görmenin güzel olduğunu dile getiren Vesely, “Gençlerin buraya yönelmesi de ayrıca mutluluk verici. Onlara tavsiyem; sporun güzel yanlarının ve faydalarının farkına varabilmeleri. Çünkü spor, sağlıklı yaşam ile doğrudan bağlantılı” diyor.



‘Basketbola olan ilgi her geçen gün artıyor’



Şu sıralar yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalacak olan Anadolu Efes forması giyen Doğuş Balbay, basketbolun hobi olarak başladığı ve severek yaptığı bir spor olduğunu söylüyor. Balbay, “İlerleyen zamanlarda hayatımın en önemli parçası olacağını tahmin etmek zordu. Şu anda tüm hayatımı ve düzenimi basketbola göre ayarlıyorum” diyor. Türkiye’nin, hem milli takımlar hem kulüp takımları düzeyinde son zamanlarda özellikle Avrupa’da büyük başarılara imza attığını belirten Balbay, “Başarının gelmesi ile birlikte spora olan ilgi her geçen gün artıyor. Ailelerin de bilinçlenmesi ile çocuklar erken yaşta spora yönlendiriliyor. Sağlıklı ve dinç bir toplum oluşumu içerisinde sporun etkisi kesinlikle çok önemli...” diyor. Balbay’ın gençlere önerileri ise şöyle: “Basketbola olan ilgi her geçen gün artıyor. Sponsorların bu işe daha çok bütçe ayırması, televizyon yayınlarının artması küçük yaştaki basketbol severleri daha çok etkiliyor ve onları bu sporu yapmaya yönlendiriyor. Genç arkadaşlara tavsiyem bu sporu severek yapmaları, çünkü başarı başkalarının zoruyla elde edilmez. Bir diğer tavsiyem ise çok çalışmak ve kendine güvenmek... Unutmayın; ‘Kazanmak kafada başlar!’ Özgüveniniz ne kadar yüksek olursa, o kadar çok şey başarabilirsiniz. Belki eğitim ve spor birlikte zor ilerliyor olabilir ama düzenli ve disiplinli bir çalışmayla ikisinin de üstesinden gelebilirsiniz. Asla pes etmeden çok çalışmaya ve her gün kendinizi geliştirmeye çalışın.”



‘Çekimler eğlenceliydi’



Head&Shoulders’ın reklam filmiyle ilgili olarak, “Çok keyifli ve eğlenceli geçen çekimlerin ardından böyle bir çalışma ortaya çıkması beni mutlu etti. İzleyen birçok kişiden de olumlu geri dönüşler aldım” diyen Balbay’a göre basketbol, detayların çok önemli olduğu her ufak detayın maçı belirleyici unsuru olduğu bir spor... Balbay, “Bu nedenle kendine güvenmenin ve kafa olarak bu tempoya hazır olmanın başarıyı getirecek etkenler olduğunu düşünüyorum” diye anlatıyor. Reklam filminde en zorlu anlarda ‘Tek ihtiyacın olan özgüven’ vurgusu yapan Balbay, özgüven hakkında ise şunları söylüyor: “Yaptığımız spor hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucu ve yıpratıcı. Kafa ve zihin olarak her antrenmana veya maça hazır durumda olmamız gerekiyor. Basketbol, detayların çok önemli olduğu, her detayın maçın belirleyici unsuru olduğu bir spor... Bu nedenle kendine güvenmenin ve kafa olarak bu tempoya hazır olmanın başarıyı getirecek etkenler olduğunu düşünüyorum.”



‘Banabak’ ile başka ülkelere ilham oldu



P&G öte yandan markalaşan gençlik hareketi Banabak için özel mobil uygulamasını tanıttı. Gençlerin dünyasını yakalayabilmek için Startershub Kuluçka Merkezi’nde girişimci bir ruhla geliştirilen uygulama, fiş okuma teknolojisini oyunlaştırma çözümleri ile birleştirerek gençlere sunuluyor. Gillette, Pantene, Orkid, İpana gibi satın alınan her bir P&G ürününden puan kazanılmasını sağlayan Banabak mobil uygulaması için P&G; Uber, Scotty, Dersleri Kurtaran Adam, Boyner, TEMA gibi çok sayıda farklı marka ve kurumla işbirliği yaptı. P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş, konuyla ilgili olarak “Avrupa’nın en genç ülkesi olan Türkiye ’ye özel 2014 yılında başlattığımız Banabak Gençlik Hareketi, dört yılda 1 milyondan fazla üniversite öğrencisine doğrudan ve YouTube sayfasıyla da milyonlarca gence online ulaştı” dedi.



İnovatif bakış açısı



Ersavaş, şöyle devam etti: “Artık gençlerin en çok vakit geçirdiği mobil telefonlarında da varız. Yeni Banabak uygulamasıyla dijital dünyanın gençleri ile markalarımız arasındaki sinerjiyi artırarak, P&G’nin her zaman genç kalabilmesi sağlayan inovatif bakış açısını sürdürmeyi hedefliyoruz. 30 yaş altı gençleri hedeflediğimiz uygulamamız, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrışıyor ve gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyaları sunuyor.” Ersavaş, Banabak’ın Türkiye ’de elde ettiği başarı nedeniyle P&G’nin faaliyette olduğu başka ülkelerde de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.