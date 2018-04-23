Taraftar etkisi

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi... Quaresma’nın Vodafone Park’a dönüşünün hissedildiği ilk 10 dakika içinde çok net pozisyon bulamasa da Yeni Malatyaspor’un ikramını geri çevirmeyen Negredo, Beşiktaş’ı öne geçirdi. Ancak bu gol Yeni Malatya’nın değil Beşiktaş’ın temposunu düşürdü. Topa hakim olmasına rağmen üretkenlikten uzak kalan Beşiktaş 2 dakika içerisinde verdiği iki pozisyondan birinde Pereria golü atınca pabucun pahalı olduğu meydana çıktı. Beşiktaş’ın tempoyu arttırmakta zorlandığı zaman geçtikçe stresin ve gerginliğin arttırdığı Beşiktaş’da son 10 dakikaya gelene kadar Babel ve Oğuzhan’ın kötü oyunları, Caner’in sakatlığı gibi olumsuzluklar adeta kabus gibiydi. Ancak sezonun kurtarıcısı Talisca yine ortaya çıkarak Adriano’nun ortasında Beşiktaş’ı kabustan uyandıran golü attı. Quaresma ise maçın yıldızı olduğunu ilan ettiği maçta skoru ilan etti. Sonuçta Beşiktaş oyun kalitesi anlamında sezonun en vasat maçlarından birini bana göre Vodafone Park ve taraftar etkisi ile kazandı.



Gecenin sorusu



Bu performans derbi öncesi kafalarda soru işareti oluşturur mu? Beşiktaş takımı bu yıl iyi konsantre olduğu derbi maçlarını iyi oynarken Galatasaray’ın da kazanma mecburiyeti Beşiktaş için deplasmanda olmasına rağmen küçük bir avantaj olabilir.



Maçın starı



Quaresma Beşiktaş’ın hücum hattında en fazla sorumluluk alan, en çok deneyen ve skoru belirleyen oyuncusuydu. Quaresma’nın oyunu adeta Beşiktaş’ın kötü oyununun da kurtarıcısı oldu.



Maçın olayı



Çok uzun zamandır Babel’in bu kadar kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Ancak kötü oynamaya en çok hakkı olan oyunculardan biri olduğu da bir gerçek.



Kısa mesaj



Vida bana göre Beşiktaş’ın yediği golde hatası olmasına rağmen maçın genelinde iyi bir oyun sergiledi.