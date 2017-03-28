Gençlerden merhaba Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi.

Eskişehir’de taraftarlar öyle bir atmosfer yarattı ki, sanki hazırlık maçı değil de gruptan çıkmak adına final oynuyormuşuz gibi coşku vardı. E haliyle maç da buna uygun bir tempoda başladı. Özellikle orta sahada Oğuzhan ve Emre Çolak gibi 2 kaliteli organizatör olunca, oyuna hakim olmakta hiç zorlanmadık. Birbirlerine nazire yaparcasına önce Oğuzhan, Emre’ye harika bir asist yaptı, sonra da Emre Çolak, Ahmet Çalık’a. Skora rağmen oyun anlayışımız ve konsantrasyonumuz hiç değişmedi. İlk yarı özelinde dikkat çeken tüm oyuncularımızın yüksek konsantrasyonu ve enerjisi olurken Emre Mor adeta daha 45 dakikada Moldova savunmasını canından bezdirdi. Attığı golle ilklerin gecesinin başlangıcını yapan Emre Mor’a kariyerlerinde ilk milli takım gollerini atan Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder de eşlik etti.



Dünya yıldızı yolunda



Bizim için hemen her şeyin iyi gittiği, milli takımımızın Eskişehir halkınca hakkını vererek müthiş desteklendiği, hiçbir oyuncumuzun kendisini ispatlamasına gerek olmadığının altını çizerek söyleyelim çok istekli olduğu bir gece oldu. Ama her şeyden önemlisi maçın ya da rakibin adı ne olursa olsun işlerini çok ciddi yapmaları genç oyuncularımızın hepsi adına “başımızın üstünde yeriniz var” dedirtti. Bir parantez de Emre Mor’a. Dünya yıldızı olma yolundaki Emre eğer top ayağına geldiği zaman alternatiflerin arasında yardımlaşmayı en sona koymazsa, yakında Arda’dan sonra dünyanın en büyük takımlarını peşinden koşturmaya başlayabilir.



