Başakşehir haval'ARDA'

Yazarımız Erman Özgür, Başakşehir - Kayserispor arasında oynanan maçı değerlendirdi. Başakşehir, Arda Turan’ın 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Kayserispor’u 3-1’lik skorla yıktı. Galatasaray yenilgisinin ardından ayağa kalkan Başakşehir, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Kayserispor'un fiziksel güç ve mücadele anlamında Başakşehir’e iyi direndiği ilk yarıda tek eksiği, oyunu hücum bölgesine taşıyamamasıydı. Başakşehir ise pas trafiği konusunda Emre Belözoğlu’nun yediği presten olumsuz etkilendiği ilk yarıda Arda Turan’ın güzel asistinde Visca ile golü bulurken, yine Arda Turan ile kısır geçen ilk yarıda 2. gole de yaklaşmayı başardı. İkinci yarıya Kayserispor vites yükselterek başladı. Oyunun kontrolünü aldı ve Deniz Türüç’ün asistinde ikinci baharını yaşayan Umut Bulut skoru eşitledi. Fakat Başakşehir adına işler kötüye giderken ortaya bir kez daha Arda Turan çıktı ve takımını olası bir kabustan uyandıran golü attı. Bu golle hem oyun hem de skor değişti.

Adebayor’dan şık asist



Başakşehir 3. gol için fırsatlar yakalamaya başlarken, aradığı golü mücadelenin uzatma anlarında buldu. 90’da Visca’nın ortasında Adebayor çok şık bir asiste imza attı, Elia tabelayı yazdı: 3-1. Sonuçta çok zorlandığı karşılaşmada Kayserispor’u kendisi adına yaptığı en önemli transfer Arda Turan üzerinden çözmeyi başaran Başakşehir, maç fazlasıyla zirveye çıktı.



Kırılma anı: 66. dakika



Ev sahibinin oyunda etkinliği yokken Arda Turan’ın 66. dakikada attığı gol, Başakşehir’i ayağa kaldırdı.



Maçın adamı: Arda Turan



Başakşehir’e geldiği günden beri en iyi maçını oynadı. Arda, 1 gol 1 asistlik performansıyla fark yarattı.