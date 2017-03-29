Sosyal Sorumluluk! Yazarımız Emre Tilev'in bugünkü yazısı...

Ivır zıvır paylaşan dost,

Tuvaletten resim atan,

Durakta bekleyenleri çeken,

Hava bulut rüzgar diyen..

Bir de bunu payşaıversen :

Her yıl 1.4 milyon kişiye, dünyada en yaygın görülen 3. kanser türü olan kolorektal kanser (kalın bağırsak ve rektum kanserleri) teşhisi konuyor.

Merck Türkiye'nin, klorektal kanser riskleri ve belirtileri hakkında daha fazla kişiyi bilgilendirmek, hastalığı mümkün olduğunca erken teşhis etmek ve bu hastalıkla savaşan insanları desteklemek için başlattığı “Dünyayı Maviye Dönüştür!” kampanyasına biz de mavi bilekliklerimizle destek veriyoruz.



#TurnTheWorldBlueCRC

#dünyayımaviyedönüştür

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#farkındalık

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#kolorektalkanserler



AVRUPA RALLİ HEYECANI

Koca Yusuf’un diyarında.

Koca Ford Rally Team.

Cihan pehlivanımın mezarı İspanya Azor’da.

Ve bu diyarda şimdi Türk takımı var.

Onu selamlıyoruz.

El Fatiha diyoruz

Ve Koca Yusuf’un torunları olarak Azorları keşfe geldi diyoruz.

Haydi Murat, Onur, Buğra,Burak…

Otomobil sporlarında Avrupa Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenenv e 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan Avrupa Ralli Şampiyonası, Portekiz'e bağlı Sao Miguel Adası'nda yapılacak Azorlar Rallisi ile start alacak.

Ekibimiz süper.

Muhteşem bir takım var.

Başında da süper isim Serdar Bostancı.

Şampiyon olurlar mı?

Belli olmaz ama bu yıl tarih yazacaklar.

Yıllar sonra ilk kez bu noktada yer alıyoruz.

WRC yolunda büyük kapışma.

Kim mi var?

Türkiye, şampiyonada, 2011 yılından bu yana kazandığı 6 markalar şampiyonluğu yanında 4 kez pilotlar, 4 kez yardımcı pilotlar, 5 kez gençler, 3kez de iki çeker araçlar ralli şampiyonluğu kazanan Castrol Ford Team Türkiye.

Milli sporcular Murat Bostancı-Onur Vatansever (Ford Fiesta R5) veBuğra Banaz-Burak Erdener'den (Ford Fiesta R2T) yarışıyor.

Az önce Yalçın Arslan ile konuştum, antrenmandalar.

O zaman başarılar. Ve bir de takvimi verelim :

*1. yarış: Azorlar Rallisi (Portekiz) (30 Mart-1 Nisan)

2. yarış: Kanarya Adaları Rallisi (İspanya) (4-6 Mayıs)

3. yarış: Seajets Akropolis Rallisi (Yunanistan) (2-4 Haziran)

4. yarış: Kıbrıs Rallisi (Kıbrıs Rum Kesimi) (16-18 Haziran)

5. yarış: Rzeszow Rallisi (Polonya) (3-5 Ağustos)

6. yarış: Barum Çek Zlin Rallisi (Çekya) (25-27 Ağustos)

7. yarış: Roma Rallisi (İtalya) (15-17 Eylül)8. yarış: Liepaja Rallisi (Letonya) (6-8 Ekim)

Bol şans gençler…



CÜNEYT ÇAKIR…

2018 yolunda.

Hala vurma ona.

Gidiyor Dünya Kupasına.

Destek ol, yardımcı ol. İçinden biri olduğunu unutma.

Ve şimdi süper bir görevde.

Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcılar Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır ve ekibinin,20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacakları belirtildi. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) de kullanılacağı organizasyonda toplam 93 hakemin görev yapacağı bildirildi.

Başarılar Cüneyt Hocam ve ekibi.



BASKETBOL EUROLEAGUE

Daçka tarih yazma peşinde.

İlk 8 içinde 3. Takım olabilir.

Anadolu Efes sahnede,

Fenerbahçe onun ile..

Bir de Daçka gelse.

Oyyyy.

O zaman büyük harfler ile yazalım…



SON 8'E KALMAYI DAHA ÖNCE GARANTİLEYEN FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES SAHA AVANTAJI KAPMAK İÇİN LİGİ İLK 4 SIRADA BİTİRMEYE ÇALIŞACAK



FENERBAHÇA KALAN İKİ MAÇINI KAZANDIĞI TAKDİRDE SAHA AVANTAJINI YAKALAYACAK. İKİLİ AVERAJDA SADECE BASKONIA'NIN GERİSİNDE YER ALAN SARI LACİVERTLİLER NORMAL SEZONU BASKONIA'DAN BİR GALİBİYET FAZLA, PANATHINAIKOS VE ANADOLU EFES İLE DE AYNI GALİBİYET SAYISINDA TAMAMLARSA YİNE İLK 4'TE YER ALMAYI BAŞARACAK



ANADOLU EFES'İN İŞİ İSE ÇOK DAHA ZOR. İKİLİ AVERAJDA SADECE BASKONIA'NIN ÖNÜNDE YER ALAN ANADOLU EFES, FENERBAHÇE VE PANATHINAIKOS'DAN DAHA FAZLA GALİBİYETE ULAŞMAK ZORUNDA



ÜST SIRALARDA BU MÜCADELE YAŞANIRKEN SON PLAY OFF BİLETİ İÇİN İSE DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ İLE KIZIL YILDIZ SAVAŞIYOR.

TEMSİLCİMİZ İKİ MAÇINI DA KAZANIRSA SON 8'E KALMAYI BAŞARACAK. DAÇKA YARIN BROSE BASKETS'E KAYBEDERSE CUMA GÜNÜ KIZIL YILDIZ'IN UNICS KAZAN'A MAĞLUP OLMASINI BEKLEYECEK. SON HAFTA KIZILYILDIZ'I KENDİ SAHASINDA AĞIRLAYACAK DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ MAÇI KAZANDIĞI TAKDİRDE 8.SIRADAN PLAYOFF'LARA GİRECEK

