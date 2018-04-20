Türk futbolu dibe vurdu

Yazarımız Deniz Çoban, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi... Yazık. Türk futbolu dibe vurdu. Hiç kimse “Ben suçsuzum!” diyemez. Yöneticisi, futbolcusu, seyircisi... Herkes bu tablonun sorumlusu. Umuyorum bu gece bir milat olur. Kendini düşünenler kenara çekilir ve hak edenler hak ettiği şekilde cezalandırılır. Futbol federasyonunun yaptığı açıklamada maçı hakemin yaşanan saha olayları nedeniyle tatil ettiğini öğrendik.



Kulüp sorumludur!



Karar, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. İki takım için de hükmen mağlubiyet kararı verilebileceği gibi maçın baştan yeniden oynanmasına veya kaldığı yerden devamına da karar verilebilecektir. Ayrıca maçın tatil edildiği dakikadaki skoruyla da tescili yapılabilir. Bunlar masada olan seçenekler. Karar ne yönde çıkar, bilemiyorum. Olması gerekeni sorarsanız, TFF talimatlarına göre güvenlikten ev sahibi kulüp sorumludur. Dolayısıyla cezalandırılacak taraf Fenerbahçe’dir. Mağdur olan taraf Beşiktaş’tır.



Ofsayt yoktu



Şu parantezi açalım: TFF Disiplin Talimatına göre “Saha olayları nedeniyle lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir” denilmektedir. Yani ceza alacak kulüp cezasını kupa maçlarında çekecektir. Yaşananlarda olaylarda hakemin prosedür hatası olduğunu düşünmüyorum ancak verdiği kararlarda hataları oldu. Babel’in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde bence ofsayt yoktu. Gol kararı verilmeliydi.



Pepe’nin kırmızı kartının da hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu tür pozisyonlarda kırmızı kart çıkması için temasın kramponun çevrelediği bölgenin daha üzerine olması gerekir. UEFA’nın son yorumlarına göre; “Sarı mı kırmızı mı?” diye arada olan pozisyonlarda sarıyı tercih edin talimatını da düşündüğünüzde, “sarı kart yeterliydi” diyorum. Maçla ilgili ne karar çıkarsa çıksın Pepe’nin gördüğü kırmızı kart geçerli olacaktır.