Türkiye Futbol Direktörlüğü makamı artık yok! Gazetemizin yazarlarından Cem Dizdar, Fatih Terim'in ünvanını değerlendirdi.

Türkiye Futbol Direktörlüğü makamı artık yok!‘deneme/yanılma’dır! Hatırlanırsa en son, ‘altı hakem uygulaması’nda denemiş ve yanılmıştık!.. Metod şimdi bir kez daha huzurlarımızda! NTV Spor ortaya çıkardı; Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören’in “18 kulübün onayını aldık” dediği ve ‘yerli kuralı’ adını verdiği şu meşhur uygulama meğer ki balonmuş! Onay verdikleri en yetkili ağzlar tarafından açıklanan 18 kulüp yöneticisi, yabancı oyuncular için ‘kasaya konması zorunlu’ tutulan parayı fazla bulmuş ve uygulamanın o bölümünü kabul etmemişler! Haliyle para birikmediğinden ‘yerli oyuncular’ için teşvik de dağıtılamamış! Özetle, uygulamanın temel dayanağı en baştan beri yokmuş da bizim ancak haberimiz olmuş!..



Kim kimi aldatmış!



Türkiye Futbol Federasyonu, bu denli köklü bir değişiklik iddiası taşıyan projesindeki statü değişikliğini kimseyle paylaşmamaya özen göstermiş. Bu durumda kim kimi aldatmış, varın siz bulun! Yine de kuralın mucidi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, icadı için (!), “Milli takım, yabancı serbestisi başladıktan sonra Avrupa Şampiyonası’na gitmiştir” türünden garip bir referans göstermeyi ihmal etmedi.



Herkes hatırlıyor



Sanırım Sayın Terim, ülkede okuma yazması olan, toplama çıkarma yapmayı bilen, hatırlayan, geçmişle bağ kuran insanlar olmadığını düşünüyor. Kalkıp kendisine, “2002 Dünya Kupası üçüncüsü Türkiye Milli Takımı kaç yabancılı sistem içinden oluşturulmuştu?” diye sorsak nasıl bir yanıt verirdi acaba? Ya da, “Kendisinin de başında bulunduğu milli takım 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynarken yerli/yabancı dengesi nasıldı?” desek!...



‘Piyasa düşer’ hayali!



Gelin bir de bu sezonu düşünelim. Hatırlanırsa ülkemizden beş takım iki farklı Avrupa şampiyonasına katıldı; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi. Avrupa’nın en pahalı altıncı ligi olan ülkemizden şu an yola tek takım, Beşiktaş devam ediyor, o da Şampiyonlar Ligi’nden bir alt yarışmaya, UEFA’ya gerileyerek!.. Muhtemelen Terim bu durumu da “Ama şu ülkeden bu kadar takım da bu yarışmalardan elendi” gibisinden ‘olumsuzlama’ temelli bir savunu yapacaktır. Fakat nedense, bu ‘yabancı kuralı’ uygulamasının somut olarak ne işe yaradığını açıklayamayacaktır. Çünkü... İç piyasada fiyatların düşeceği iddiası, örneğin Galatasaray’ın iki stoperi Ahmet Çalık ve Serdar Aziz’e verilen paralar düşünüldüğünde boş bir hayal olmanın ötesine gidilemediğini açıkça göstermektedir.



Denetim hâlâ yok



Beri yandan, en yetkili ağızların onca yıldır verdikleri vaatlere rağmen güçlü denetim mekanizmaları hâlâ oluşturulamadığından, örneğin “Hangi menacer, hangi oyuncudan, kaç yılda ne kadar para kazanıyor?” türü sorular yine yanıtsız kalacaktır. Burada ilk elde tartışılmaya çalışılan ‘yabancı kuralı’nın faydaları ya da zararı değil. Uygulamanın en hassas noktası konusunda kamuoyunun aydınlatılmaması hatta biraz sert ifadeyle ‘aldatılmış’ olduğudur.



Kimseye sormamışlar



Türkiye Futbol Direktörlüğü’nün bu en şaaşalı projesi bu halde iken ve makam kendi uygulamasına sahip çıkmamışken böylesi bir unvana artık gerek var mıdır? Öyle ya, belli ki Terim ve ekibi bu büyük projeyi kimseyle görüş alışverişi yapmadan tasarlamış ve hayata geçirtmiştir. Tersi olsa, 18 kulüp yöneticisi neden başta kabul ettikleri bir şeyi sonradan reddetsinler, değil mi? Fatih Terim kendi gücünü, ülkede yaşayanların önemli bölümü de Terim’in varsaydıkları gücünü fazlaca abartıyor. NTV Spor’un ortaya çıkardığı bu çarpıcı gerçeğin ardından kanımca artık ülkemizin ‘Türkiye Futbol Direktörlüğü’ adlı bir makamı yoktur. Fatih Terim bundan böyle sadece -gerçi fiili olarak hep öyleydi ya- Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü’dür.