Artık onlar düşünsün

Yazarımız Cem Dizdar, Beşiktaş - Leipzig maçını değerlendirdi. Beşiktaş’ın disiplinli savunma ve bilinçli hücum aksiyonları, Leipzig’i ne yapacağını bilmez halde çırpınmaya terk etti! Maç bitimi puanını 6’ya çıkaran Kartal, rakiplerini kaderleriyle başbaşa bıraktı.



Türkiye ‘taktik faul’ü tartışadursun, Leipzig ilk 10 dakikada ısrarla faul yaparak Beşiktaş’ın oyun kurmasını engellemeye çalıştı ancak başaramadı ve golü yediler. Beşiktaş bunu iki önemli şeyle başardı. Biri, oyuncuların faullere itiraz etmek yerine oynamaya odaklanıp ısrarla tempo/skor arayışında olması ikincisi ise topu elde tutarak rakibin süratli çıkışlarına izin vermemesiydi.



Talisca farkı



20 ile 40. dakikalar arasında ‘aktif dinlenme’ de sayılabilecek bölümde topu rakibin kullanmasına pek ses çıkarmadı Beşiktaş. Topu tehlike bölgesinin uzağında tutma konusunda ise çok dikkatliydi. Bu bölümde tüm ön oyuncular savunmanın içine girerken savunmadan hücuma geçişlerde Babel/Cenk başta olmak üzere irili ufaklı denemelere de kalkıştılar. Nihayetinde ilk 10 dakikadan sonra

maçın ‘görünmez’i olan Talisca önce bizzat kanat organizasyonunu şekillendirdi. Ardından da hamlesini gözlediği savunmacısının arkasından sızıp tıpkı Porto maçındaki Quaresma’nın kestiği topa kafayı yapıştırdı!..



Tolgay girince...



İkinci devreye baskıyla başlayan Leipzig topu önde tutmayı başarıp bir de tempo yükleyince denklem değişmeye başladı. Artık iki soru vardı; bu baskıdan o bildik Beşiktaş kontratları çıkacak mıydı? Çıkmaz ise takım fizik olarak ayakta kalabilecek miydi? Neyse ki, ülkenin son teknoloji ‘akıllı stadı’nda aydınlatma sorunu çıkınca takım da biraz nefes aldı! Tolgay oyuna dahil olduktan sonra ise disiplinli savunma ve bilinçli hücum aksiyonlarıyla Leipzig’i ne yapacağını bilmez halde çırpınmaya terk etti!.. Maç bitimi puanını 6’ya çıkaran Beşiktaş böylece rakiplerini kaderleriyle başbaşa bıraktı.