Öp Muslera’nın elini

Gazetemizin yazarlarından Ali Ece, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Mariano yine sağ kanatta metro gibi başladı: Durmadan gitti geldi, geldi gitti; sonunda gol olan iki pozisyon da Mariano’yla gelişti. İlk golde ofsayt yok; Gomis’in takipçiliği, dakikliği, sürekli golü koklaması var. Bu sezon Galatasaray’ın gollerinin neredeyse yarısında Gomis’in imzası var. Lakin hücumdaki Gomis kalitesinin yarısı, Galatasaray takım savunmasında yok: Sadece ilk 15’te Muslera biri karşı karşıya olmak bir sürü kurtarış yaptı.



Fernandes’in golünde Muslera’nın bile yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fernandes göstere göstere sürdü kimse açısını kapamayı düşünemeyince süper bir gol attı. 52’de Rodrigues, Gomis’in süper derin pasını heba edince Galatasaray’ın başı derde girdi. Alanyaspor’un penaltısından önce Mariano’nun pası riskliydi ancak Serdar’ın müdahalesi riskin krampon giymiş haliydi! Sonlara doğru Fatih hoca, topu tüfeği neyi varsa sahaya sürdü. Sinan bir kez daha süper yedek rolünü Solksjaer edasıyla oynayarak 3 puanı kurtardı.



Gecenin sorusu



Emre Akbaba Galatasaray kadrosunda olsaydı Fatih Terim, Belhanda’yı kaç kez ilk 11’de oynatırdı?



Maçın starı



Taffarel döndükten sonra Muslera da muhteşem döndü. Tıpkı Galatasaray’ın son şampiyon olduğu 2014-15’teki gibi...



Maçın olayı



Muslera’nın bazı kurtarışları, TV’den kolay gözükebilir ancak bazıları başlı başına olay!



Kısa mesaj



Muslera kalan haftalarda da bu performansını sürdürürse Galatasaray şampiyon olur