Aatif her takıma lazım

Gazetemizin yazarlarından Ali Ece, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. Türkiye’nin en başarılı teknik direktörlerinin hem fikir olduğu bir nokta var: Aatif gibiler her takıma lazım. Yedek kalırsa asla sorun yapmaz, 5 dakika şans bulsa bile 5 dakikadan daha fazlasını takımına verir. Son zamanlarda Sivas’ta gol kralı olduğu dönemki formunu yakalayan bir Aatif var: Her vurduğu gol oluyor. Çünkü şut atmak için değil gol atmak için şut atıyor. Her pozisyonda ne şekilde ve ayağının neresiyle hangi şiddette vurması gerekiyorsa öyle vuruyor. Aatif’ın gol olup yağmasını sağlayan baş taktiksel faktörlerden birisi de Soldado’nun artık Fenerbahçe’nin birinci santrforu olması. Tamam İspanyol forvet belki Valencia’daki altın çağındaki kadar güçlü ve kudretli değil. Ancak form geçici klas kalıcı. Son vuruşları halen çok zekice olmakla beraber Soldado sadece son vuruştan ibaret değil. Sürekli gezerek, hücum yönünü geliştirerek topsuz koşularla da sürekli rakip savunmaların dengesini bozarak takımına büyük katkı sağlıyor.



Gecenin sorusu



Ligin sonu yaklaştıkça hakem hataları iyice arttı. Top rakipten gelince nasıl ofsayt olabilir?



Maçın starı



Giuliano bir kez daha Fenerbahçe’nin kazanması için her şeyi yaptı: Seri paslar, gol, arkadaşlarına alan açma ve pozisyon geliştirme dallarının hepsinde kusursuzdu.



Maçın olayı



Bir ara Kadıköy’de ıslıklanan Dirar’ın asistlerine devam etmesi. “Futbol basit bir oyun, zor olan onu basit oynamak” diyen Cruyff çok haklı.



Kısa mesaj



Fenerbahçe sürekli kazandıkça oyununu da geliştirdi. Bu oyun kalan lig maçlarını kazanmaya yeter.