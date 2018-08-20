Valencia - Atletico Madrid maç sonucu: 1-1

La Liga'nın ilk haftası, Valencia ile Atletico Madrid arasında oynanan zorlu mücadeleye sahne oldu.

Mestella Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım birbiriyle yenişemezken karşılaşma 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Atletico Madrid, 26'ncı dakikada Angel Correa'nın asistinde Antoine Griezmann'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı misafir takımın üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci devrede Valencia eşitliği yakaladı.

Kronometreler 56'ncı dakikayı gösterirken Daniel Wass'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigo, düzgün bir vuruşla topu filelere bıraktı ve maçın sonucunu belirledi: 1-1

Bu sonuçla iki takım da yeni sezona bir puanla başladı.