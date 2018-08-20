Ünal Karaman: Hedefsiz Trabzon olmaz!

Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fırtına’nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Ünal Karaman, Sivasspor maçıyla birlikte Karadeniz temsilcisinin başında ilk galibiyetini almıştı. Başarılı çalıştırıcı, kazandıkları 3 puanı sonuna kadar hak ettiklerini belirtti.

Karaman, “Trabzonspor’a zor zamanda geldik ancak çok şükür iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige iyi hazırlandık ama Başakşehir maçıyla iyi başlayamamıştık. Sivas karşısında ilk galibiyetimizi aldık. Taraftarımızın da coşkulu desteğiyle baskılı bir oyun ortaya koyduk ve ilk 3 puanımızı aldık” dedi. ‘

Kaliteli kadroya sahibiz’

Bordo-Mavililer’de şampiyon olma isteğini yineleyen tecrübeli hoca, “Benim buradaki amacım son haftaya kadar lig yarışında kalacak bir takım oluşturmak. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Burası Trabzonspor. Burada asla hedefsiz olmak gibi bir durum olamaz. Trabzonsporlu Ünal Karaman olarak tabii ki burada başarılı olmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Allah bizi utandırmasın. Umarım gelecek haftalarda da istediğimiz sonuçları alır ve hedeflerimize ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz-Beşiktaş dedikodularına sert bir dille yanıt verdi: Kimse futbolcumuzun aklını karıştıramaz!

Uzun zamandır Beşiktaş’ın radarında olan Burak Yılmaz için bir kez daha transfer dedikoduları ortaya çıktı. Ancak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iddialara sert bir cevapla noktayı koydu. Kulübe menacerler aracılığıyla sözlü tekliflerin geldiğini doğrulayan Fırtına’nın patronu, “Burak’ın maliyet sorunu varsa bu benim ya da Trabzonspor’un sorumluluğundadır. Trabzon için yüksek olan rakamlar, Türkiye’deki her kulüp için yüksek rakamlardır. Bize algı operasyonu yaparak, olmadık yerlerden haber göndererek kimse futbolcumuzun aklını karıştıramaz” dedi. ‘Eskisi gibi olmayacak’ Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da dile getiren Ağaoğlu, “Daha önce nasıl ilişkiler kuruldu bilmiyorum ancak ben bu kulüpte bulunduğum süreçte futbolcuların gidişi de gelişi de eskisi gibi olmayacak. Trabzonspor, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisidir. Büyüklüğünü de kimseden öğrenecek değildir. Her güzide kulübümüzü, adına ve markasına yakışır davranmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.