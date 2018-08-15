A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türk Telekom iddialarına ilişkin konuştu.

Ankara ekibinin yeni transferi Vladimir Stimac'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası, deneyimli koçun Lacivert-Beyazlı takımın başına geçeceği ileri sürülmüştü.

Sarıca iddiaları şu ifadelerle yanıtladı:

"Fotoğrafta herhangi bir şey yok. Ben oraya U16 takımımızın maçını izlemeye gittim. O da benim eski oyuncum. 'Koç merhaba, bir yemek yiyelim' dedi. Geldim. Başka bir anlam yüklenebilir, evet bu normal. Ama yazıldığı, çizildiği gibi bir durum yok."

Şu ana kadar yaptığımız tüm hesapların tuttuğunu ve ikinci tur başlarken İspanya’nın hemen ardında ikinci durumda olduğumuzu hatırlatan Ufuk Sarıca şöyle konuştu:

“Tabii ki önümüzdeki iki maçın önemi çok büyük. Özellikle Karadağ diğer gruptan getirdiği galibiyet sayısı anlamında bize en yakın takım ve ilk maçımızı evimizde onlarla oynayacağız. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Slovenya ise Avrupa Şampiyonu. Geniş kadroları var. O gün hangi kadroyla sahada olacaklarını bilemiyorum ama oradan çıkaracağımız bir galibiyet bize Çin yolunda büyük avantaj getirecektir. Çalışmalarımıza bu doğrultuda başladık. Şimdilik eksiğiz. Biliyorsunuz belli kurallar nedeniyle NBA oyuncularımız ayın 30’undan sonra bizlere katılacak. Yaklaşık 13 günlük bir süremiz olacak. Kesinleşmiş üç hazırlık maçımız var. Belki dördüncüyü de yapabiliriz. Oyuncularımızın zaten geçmiş dönemdeki performansları, iyi niyetli çalışmaları ilerisi için bizi umutlandırıyor. Yine çok iyi niyetle başladılar. Ben İnşallah maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. Bizim ilk günden kendimize koyduğumuz bir hedef vardı: Bu şampiyonaya gitmek. Çok çeşitli, değişken kadrolarla sahada olduk. Özellikle sezon içindeki maçlara kısıtlı kadrolarla çıktık. Mesela Ankara’daki son kadro bizim için önemli bir kadroydu. 30’unda toplayacağımız kadro belki Şubat ve Kasım’da bizimle beraber olamayacak. O yüzden bu süreç bizim için çok önemli.”