Türkiye Kayak Federasyonunda genel kurula doğru

Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu, 13 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, daha önce iki kez ertelenen 4. olağan genel kurul, 13 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’daki Meyra Palace Hotel’de düzenlenecek.

İlk gün çoğunluk sağlanamaması halinde, genel kurul 14 Eylül Cuma günü yapılacak.

Ayrıca genel kurulun gündemi ilan edilerek üyelerin bilgisine sunuldu. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 300 kişilik delege listesi de yayımlandı.

AA