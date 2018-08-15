Trabzonspor'da Özkan Sümer'in istifası kabul edildi
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Özkan Sümer'in istifası, Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, istifasını yönetime sundu. Sümer'in istifası Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi.
Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetim, Sümer'in istifasını kabul etti.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sümer'e hüzmetlerinden dolayı teşekkür etti.