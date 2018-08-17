17 Ağustos Cuma İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Fit durumdaki KATMA DEĞER, takibimdeki MOLTO BENE...

1.AYAK: 118.Zehra gibi bir safkanın yeni yeni kendisini bulan temsilcisi GERGİN, orta mesafeleri daha iyi koşan GEZEGEN, sentetik piste uyumlu olan BAYÇINAR, uygun sıkletiyle KÜÇÜK DEMİRKIRIM, iyi ellerde hazırlanan KORCAN ve zaman zaman sürpriz çıkışlar yapabilen EMMİ sıralamasını mümkün olan son isme kadar değerlendirmeye almalıyız.

2.AYAK: Maiden Satış Koşusunda start alacak atların birkaç tanesi dışında vasatı aşanı yok. Bu sebeple ön planda görünen birkaç at eksik koşarsa ciddi bir sürpriz çıkabilir. Gerek orijin, gerekse performans bakımından nispeten farklı görünen ASRI SAADET favorimdir. Son iki startında dikkat çeken KANLI AY, Zümre gibi bir kısrağın tayı olan FINDIK KIZI, takibimdeki aygır Özduran’ın tayı DİEFRUZ ve ekürisiyle birlikte ACIHAYAT ise öncelikli rakipleridir.

3.AYAK: Dr Özcan Kızılkaya anısına düzenlenen mücadelede, her ne kadar çim pisttede tatminkar yarışları bulunsa da gerçek bir sentetik pist atı olduğunu düşündüğüm ve bunu da ziyadesiyle kanıtlayan KATMA DEĞER, muhteşem eşkalinin hakkını vermekte. Son katıldığı çim pist yarışında güçlü rakiplerinin hemen dibinde tabelayı tamamlayan safkan, potoya önündeki isimler kadar diri girerek dikkatime takıldı. Bu kez çok daha iyi olduğu sentetik pistte birinciliğin en güçlü hatta tek adayıdır.

4.AYAK: Sezon başında ciddi bir sıçrama gerçekleştiren MOLTO BENE, Kısrak Koşusunda bile şans verilen isimlerden birisiydi. Ancak yaşadığı ufak tefek aksaklıklar sonucunda birkaç yarış bocalama evresine girdi. Son startıyla birlikte yeniden toparlandığını gözlemlediğim yetenekli kısrak, daha uygun rakipleri arasında kazanmaya yakındır. Günün ikinci bankosu olarak okurlarımıza önerimdir.

5.AYAK: Günün diğer maiden satış mücadelesinde, güçlü kan hattıyla CANBERÇİN öncelikle değerlendirmeye aşınmalıdır. İlk startı ardından formunu geliştiren HAZALKIZ, grubun deneyimli isimlerinden GÖKTEKİNBEY, henüz orijinine yakışır koşamayan ZORU BAŞAR, benzer durumdaki SANTOLİNA ve ekürileriyle MİNTEMUR ÖZCAN ise ayrımız şekilde önereceğim rakipleridir.

6.AYAK: Satış-2 koşuda, son yarışında starttan çıkmayan OKYPETA benzer bir sorun yaşamazsa kazanabilir. Ankara’dan kazanarak gelen ELOIN, 80 Handikap puanı ile dikkat çeken DUBLIN, sıkletine rağmen WAR REASON, bir türlü beklenen çıkışı yapamasa da takibimden düşmeyen ADIEU, sonlardaki ataklarıyla AYDOĞAN GÜLÜ, ara sonrası yarış gören EMERALD GREENve yeniden iyi duruma gelen GRAND SPRING ise ihmal edilmemesi gereken diğer isimler. Şansınız ve bahtınız açık olsun...

( 2.1.3.6.4.9 ) ( 5.10.9.7.4 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 4.6.2.10.9.3 ) ( 8.7.3.1.2.14.11.13.12 )