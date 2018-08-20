Spahija: EuroLeague’de kupayı yine kazanmak istiyoruz

Maccabi Tel Aviv başantrenörü Neven Spahija, Tel Aviv’e döndü ve yeni, zorlu sezona hazır olduğunu belirtti.

Maccabi‘nin bu yaz yaptığı hamlelere değinen Spahija, “Bence teknik ekip konusunda iyi bir iş yaptık ama neticede takım içindeki kimya en önemlisi. Benim için en önemli nokta 12 oyuncuyu birden değiştirmek zorunda kalmamış olmamız. 5-6 oyuncu değiştirdik. Bu da takımın çekirdeğini tuttuğumuz anlamına geliyor,” şeklinde konuştu.

Ayrıca takımın gelecek sezon planlarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Daha iyi olmak için ne yapmak istiyoruz? Bir sürü şey var. Daha iyi savunma yapmak, EuroLeague’de playoffa kalmak, kupayı yine kazanmak istiyoruz. Çekirdeğe yeni oyuncular ekledik ve neler olacağını göreceğiz.”

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