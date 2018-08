Eidos Montreal tarafında geliştirilen Shadow of the Tomb Raider seriye kaldığı yerden devam ediyor. Ancak son oyunda Lara Croft eskisine oranla daha güçlü ve daha tehlikeli.

Yenilenen Tomb Raider'da Lara Croft, maya mitolojosinde yer alan kıyamet senaryosunun izini sürüyor ve dünyayı olası bir kıyametten kurtarmaya çalışıyor. Bıçağı ile oldukça ölümcül olan Lara Croft'un, ateşli silahlar konusunda da artık oldukça tecrübeli odluğunu geçtiğimiz hafta yayınlanan videolarda görmüştük. Ancak görünen o ki LAra'nın karşısında yer alacak düşmanlar da bir o kadar tehlikeli. Ormanlarda, su altlarında gezinirken hiç de öyle rahat olamayacağız. Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül'de PS4, Xbox One ve PC için çıkacak.

