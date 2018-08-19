Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, LASK Linz maçında bazı oyuncularda görülen performans düşüklüğünü göz önünde bulundurarak, BŞB Erzurumspor mücadelesinde rotasyona gitme kararı aldı.

Tecrübeli hoca, Avusturya deplasmanında hayal kırıklığı yaratan Roco, Oğuzhan, Lens ve Larin'i külübede oturtacak. Gökhan Gönül bir maçlık aradan sonra takıma dönerken Şenol Güneş, Medel'i stopere çekip, ön liberoda Tolgay'ın yanında Necip'e şans verecek. Quaresma da bu sezon ilk kez 11'de yer alacak. Beşiktaş'a Avrupa'da turu getiren golü kaydeden Negredo ise tek forvet olarak sahaya çıkacak. Güneş, Caner-Adriano kararsızlığını ise Babel'i bir kez daha 10 numara mevkiinde oynatarak aşacak. Böylece iki oyuncu da sol kulvarda yer alabilecek.

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METİN TEKİN DİYOR Kİ

Geniş kadrolar tam da bu periyotlarda lazım. Kısa süre aralıklarında oynanan maçlarda farklı oyuncuları kullanabilme şansınınız olması tabii ki önemli bir avantaj. Hangi mevkilerde kimleri kullanacağına teknik adam karar verecektir. Bu değişimin UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına rağmen LASK Linz maçının kötü gitmesinden ve başarısız futboldan olduğunu düşünmüyorum. Bu değişim doğal bence.

266 RAKIMDAN 1900 RAKIMA

Perşembe günkü maçta LASK Linz ile 266 metre rakımda oynayan ve karşılaşmanın hemen ardından Erzurum'a geçen Beşiktaş, bu kez 1900 metre rakımda sahaya çıkacak. Öte yandan Linz'de 25 derecede mücadele eden Kartal, bu gece 20 derecenin altında bir sıcaklıkta 90 dakikayı tamamlayacak.

Ricardo Quaresma bu sezon ilk kez 11'de yer alacak. Portekizli yıldız, iki LASK Linz maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Süper Lig'de geçen sezon deplasmanda oynadığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, 25 puan kaybetti. (Sabah)

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