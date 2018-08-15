Semih Erden: Yeni takımım yakın zamanda belli olur

Milli basketbolcu Semih Erden geleceğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Beşiktaş Sompo Japan forması giyen tecrübeli oyuncu, yeni takımının yakın zamanda belli olacağını dile getirdi.

Erden şöyle konuştu:

"Dizimde herhangi bir problem yok. Şu anda çok sağlıklıyım, en iyi dönemlerimden birisini geçiriyorum. İnşallah faydalı bir şekilde hem milli takıma hem de gideceğim takımda forma giyerim. Şu an için herhangi bir takımla kontrat imzalamadım. Menajerim görüşmelere devam ediyor. Bakalım, inşallah yakın zamanda belli olur."