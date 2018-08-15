Saraybosna derbisinde taraflar bir puana razı oldu

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi 5. haftasında oynanan derbide Zeljeznicar ile Saraybosna 2-2 berabere kaldı.
Başkent Saraybosna’daki Grbavica Stadı’nda oynanan maçta, iki takım lig tarihinde 116. kez karşı karşıya geldi.
Saraybosna, 15. dakikada Benjamin Tatar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından rakibine karşı baskıyı arttıran ev sahibi takım Zeljeznicar, 22. dakikada Dzenan Zajmovic’in bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1.
Konuk takım Saraybosna, 39. dakikada Amar Rahmanovic’in attığı golle 2-1 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.
Çekişmeli başlayan ikinci yarıda Zeljeznicar, 73. dakikada Zajmovic’in attığı golle yeniden beraberliği sağladı: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve derbi 2-2 berabere sonuçlandı.