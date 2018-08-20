Şansal Büyüka: Negredo satıldı, Feghouli yarın veda edebilir

Giuliano'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, gözünü Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo'ya dikti. Duayen gazeteci Şansal Büyüka, LASK Linz ve Erzurumspor'a attığı kritik gollerle takımını ipten alan Negredo'nun Al-Nassr Kulübü'ne transfer olacağını açıkladı

Büyüka, beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Final'de yaptığı açıklamada; “Alvaro Negredo, %95 ihtimalle Giuliano’nun da transfer olduğu Al Nassr’a satıldı. %5 yanılma payı bırakıyorum. Yarın vedalaşıyor Beşiktaş’la.” diye konuştu.

Beşiktaş'ın listesinde 3 yabancı golcünün olduğunu belirten Büyüka, Vagner Love için de Göztepe ile anlaşıldı. Vagner Love'u ikna çabaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Feghouli yarın Galatasaray'a veda edebilir

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli'nin de Suudi Arabistan yolcusu olduğunu söyleyen Şansal Büyüka, "Galatasaray, Feghouli'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satışı için pazarlık masasında. Feghouli 5.5 milyon euro istiyor. Eğer ikna edilirse belki de yarın Galatasaray'a veda edecek. 1 saat içinde bu iş netleşebilir." dedi.