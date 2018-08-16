Samet Aybaba: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor’la yapacakları maça ilişkin, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarıyla bir araya gelen Aybaba, cumartesi günü iç sahadaki Kayserispor maçının zor geçeceğini söyledi.

Aybaba, taraftarlarının önünde daha iyi şeyler yapıp maçı kazanmak istediklerini ifade ederek, "Yüksek tempoda oynamak isteyeceğiz. Kayserispor geçen senenin iyi takımlarından biri. İyi takviyeler yaptılar. İyi teknik heyetle de çalışıyorlar. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkadaşların coşkusu, takımdaşlıkları giderek artıyor. İnşallah iyi bir başlangıç olur bizim için ve bayram öncesi keyifli bir hafta sonu geçiririz." diye konuştu.

Ekong’un İtalyan ekibi Udinese’ye transferini de değerlendiren Aybaba, şöyle devam etti:

"Kulüplerin normalde değerini bulduğunda her oyuncuyu verme gibi bir lüksünün olduğuna ben inanıyorum. Boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada hata yaptık. Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık ama maalesef onun yerine oyuncu koyamadık. O yüzden Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var. Genç arkadaşlarımız var. Sanki ileriyi görüp de hazırlık maçlarında oynattığımız bir stoper arkadaşımız var. Onu deneyeceğiz. Takım halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir mevkideki eksiklik bizi etkiler mi belki etkiler ama takım bütünlüğüyle onu da hallederiz diye düşünüyorum."

"Forvet transferi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça yetişir"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aybaba, "Transfer ihtiyacımız 4-5 oyuncu gibi duruyor. Bir stoper alacağız. Diğer oyuncularla ilgili de hızlı bir çalışma var. Bugün Saivet geldi. İşlemleri bitiyor şimdi. Orta saha için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya mı kenara mı diye düşünüyoruz. İki de stoper alacağız. Forvet transferi de önümüzdeki hafta oynayacağımız maça yetişir büyük ihtimalle." şeklinde konuştu.

Aybaba, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin olarak da "Kubilay’a teklifler var. Biz onu yurt dışına vermek istiyoruz. Değerli bir oyuncu. Böyle yerli oyuncu yetişmiyor ama bizim şehirde birtakım şeyleri kaybetmiş Kubilay. Moral, motivasyonunun artması lazım. Kendi kalitesini de göstermesi lazım. Onun için de ona en uygun yer yurt dışı diye düşünüyorum. O yüzden o bölgeyle ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah gerçekleştirir ve tekrar döndürürüz onu." açıklamasında bulundu.

AA