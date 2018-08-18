İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) son şampiyon Juventus, sezonun ilk maçında Chievo’yu deplasmanda 3-2 yendi.
Marcantonio Bentegodi Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 3. dakikada Sami Khedira ve 38. dakikada Mariusz Stepinski’nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Emanuele Giaccherini’nin penaltı golüyle geriye düşen Juventus, 75. dakikada Mattia Bani’nin kendi kalesine ve 86. dakikada Federico Bernardeschi’nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Juventus’un Real Madrid’den renklerine bağladığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 84. dakikada Sami Khedira’nın yerine oyuna girdi.
Juventus, Chievo'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti: Cristiano Ronaldo ise Juventus formasıyla çıktığı ilk maçta gol atamadı.