Ricardo Quaresma: Rahat ol hocam!

Maçın 13.’ncü dakikasında Partizan atağında defansta yükselerek kafa vuran Ricardo’nun attığı golde Vida’nın müdahale etmemesine kulübede bulunan teknik direktör Şenol Güneş büyük tepki gösterdi. Ancak yalnızca iki dakika sonra sahneye çıkan Quaresma, sağ kanattan enfes bir orta kesti, Tolgay’a yalnızca dokunmak kaldı.

Bu golle rahatlayan Güneş’in yanına giden Portekizli yıldız, “Sıkıntı yok” diyerek hocasına moral verdi. ;Ligdeki başarılı performansını Avrupa’da da sürdüren Quaresma, maçın yıldızlarındandı.