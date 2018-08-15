Panathinaikos, Charalampopoulos ile yollarını ayırıyor

Turkish Airlines EuroLeague’in Yunan ekiplerinden Panathinaikos’un masasında bir ayrılık var.

Panathinaikos, 2015 FIBA U18 ve 2017 FIBA U20 şampiyonalarının MVP’si Vassilis Charalampopoulos ile yollarını ayırma konusunda oyuncu ile görüşmeler yapıyor.

Charalampopoulos ile gelecek sezon için de kontratı bulunan Panathinaikos‘un sözleşmenin devam etmesi halinde 21 yaşındaki oyuncuya 350 bin Euro ödemesi gerekecek.

Geçtiğimiz sezon da Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’a kiralanan Charalampopoulos, Panathinaikos’un gelecek sezon planlarında yer almıyor.

İki taraf da sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda istekli. Görüşmelerdeki tek soru işareti ise Charalampopoulos’un serbest bir oyuncu olmadan önce ne kadarlık bir tazminat alacağı…

Geçtiğimiz yıl PAOK’la 24 lig maçına çıkan Charalampopoulos, 6.5 sayı ve 3 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

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