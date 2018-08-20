Orhan Çıkrıkçı: ''Biz istediğimiz puanı aldık''

Spor Toto 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkrıkçı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2018, Pazartesi 01:12
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Sonuçtan mutlu olduklarını ifade eden İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Özellikle iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Özellikle ilk yarı Gaziantep iyi oynadı ama ikinci yarı oyunu dengeledik. Çok güzel bir maç oldu. Biz istediğimiz puanı aldık. Önümüzdeki haftalarda inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Oyuncularımızın özgüveni yerine geldi. Önümüzdeki hafta hedeflerimize biraz da yaklaşacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

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