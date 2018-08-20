Orhan Çıkrıkçı: ''Biz istediğimiz puanı aldık''

Sonuçtan mutlu olduklarını ifade eden İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Özellikle iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Özellikle ilk yarı Gaziantep iyi oynadı ama ikinci yarı oyunu dengeledik. Çok güzel bir maç oldu. Biz istediğimiz puanı aldık. Önümüzdeki haftalarda inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Oyuncularımızın özgüveni yerine geldi. Önümüzdeki hafta hedeflerimize biraz da yaklaşacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.