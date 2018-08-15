Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, kariyerini ABD'de sürdüren Ömer Faruk Yurtseven hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Hedefimizin 2019 Dünya Şampiyonası’na katılmak olduğunu ve bu yolda çok kritik iki maça çıkacağımızı hatırlatan Onan, iki galibiyet alacağımıza inandığını belirttikten sonra, kadroya davet edilmesine rağmen kampa katılmayan Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ersan İlyasova bize katılacağını bildirdi. Wilbekin de kadromuzda olacak. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman her zaman geliyor. Ömer Faruk Yurtseven’e de çağrımızı gönderdik ama bir geri dönüş olmadı. Tabii ki bu, yıllarca milli takıma hizmet vermiş oyuncular olarak bizi üzüyor. Yeni nesilde özveriyle milli takıma gelen Cedi, Furkan ve Ersan gibi isimler varken Ömer Faruk Yurtseven’in şunu bilmesi lazım: Hepimiz bu ülkede büyüdük, bu ülkede yaşıyoruz. Birçok başka şeyi önemsediği kadar milli takımı da önemsemesi gerekiyor. Hidayet Başkan, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi isimleri örnek almalı, başkalarını değil… Milli takım forması kutsal bir formadır. Daha yaşı çok genç. Biz hem onunla hem babasıyla konuştuk. Buraya gelip kampa katılmasını, arkadaşlarıyla birlikte olmasını, basının ve halkın karşısına çıkmasını istedik. Okuluyla ilgili sorun çözülmediği takdirde onu geri göndereceğimizi, kimseyi zorla tutmayacağımızı da belirttik. Biletini de gönderdik ama o gelmedi. Bu yüzden Disiplin Kurulu’na sevk ettik. Savunması alınacak. Bir ceza alacaktır. Ama cezadan öte şunu görmesi lazım: İnsanlar ne kadar büyük oyuncu olurlarsa olsunlar, milli takımlarıyla birlikte büyürler. Bunun örneğini yıllarca Hidayet Türkoğlu’nda gördük. Gasol Kardeşler ve Ginobili’yi de sayabiliriz. Bu isimler bırakın ilk beşe ya da kadroya girmeyi hedeflemeyi, NBA’e damga vurmuş oyuncular. Hepsi sonuna kadar ülkelerinin milli takımlarına geldiler, oynadılar. İnsanın ülkesinin formasını giymesinden daha güzel ne olabilir? Ben Ömer Faruk Yurtseven’in yerinde olsam yarın ilk uçağa atlayıp gelir ve burada arkadaşlarımla birlikte olurum. Dediğim gibi, Ceza Kurulu’nda gerekli işlemler yapılır, savunması alınır. Süreç böyle ilerleyecek. Diğer oyuncularımızda ise herhangi sıkıntı yok.”