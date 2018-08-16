Olcan Adın Antalyaspor yolcusu

Akhisarspor ile olan sözleşmesini yenilemeyen Olcan Adın için Süper Lig'in bir diğer ekibi Antalyaspor harekete geçti. İlk temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, maddi anlamda çok ufak pürüzlerin kaldığı da gelen haberler arasında. Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın ısrarlı kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcunun da Akdeniz ekibinde forma giymek istediği kaydedildi. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelerek olumlu ya da olumsuz transferi sonuçlandırması bekleniyor.