Nur Tatar Askari’nden Tokyo’da madalya sözü

Dünya ve Avrupa Şampiyonu, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak istediğini açıkladı.

Milli sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 olimpiyat madalyası almış tek Türk kadın sporcu olduğunu belirterek, "2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlar’ında yazılan tarihi, 2020’de Tokyo’da altın madalyayla taçlandırmak ve İstiklal Marşımızı çaldırmak en büyük ülkümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Nur Tatar Askari, Türk kadınının uluslararası alanda adının duyurulması ve temsili için en güzel mecranın spor olduğuna dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"12 yıldır ay-yıldızlı formamla mücadele verdiğim tekvando sporu bana çok şey kazandırdı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda dövüşmeye devam etme kararı aldım. 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda yazılan tarihi, 2020’de Tokyo’da altın madalyayla taçlandırmak ve İstiklal Marşımızı çaldırmak en büyük ülkümdür. Bu uğur da siz Türk halkının da desteğiyle yeniden yola koyulma zamanıdır. Bana güvenip, beni yüreklendirenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacağımı sizlerle paylaşmaktan gurur duyarım. Yolumuz açık olsun."

AA