Ne Messi ne Ronaldo, Dünya Kupası fenomeni Mbappe

KPMG Football Benchmark ekibi, 2018 Dünya Kupası'nın sosyal medyaya etkisini inceledi. Şampiyon Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, turnuva boyunca 6,7 milyonla sosyal medyada en çok büyüyen oyuncu oldu. Toplam 16,9 milyon takipçiye yükselen Fransız süperstar, 531 dakika sahada kalırken, dakika başına 12.500 yeni takipçi kazandı. Mbappe, 918 binle Twitter'da en çok etkileşim alan isim oldu.





KPMG Football Benchmark ekibi, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın sosyal medyaya etkisini inceledi. İkinci kez dünyanın en büyüğü olan Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylien Mbappe, sosyal medyanın yeni fenomeni olma yolunda ilerliyor. Fransız süperstar, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Messi'yi geride bırakarak, turnuva boyunca 6,7 milyonla sosyal medyada en çok büyüyen oyuncu oldu. Toplam 16,9 milyon takipçiye yükselen Kylien Mbappe, 531 dakika sahada kalırken, dakika başına 12.500 yeni takipçi kazandı. 19 yaşındaki oyuncu, 918 binle Twitter'da en çok etkileşim alan isim oldu.





Gislason, 32 binden 1,4 milyona çıktı

Kylien Mbappe'nin ardından 6 milyonla sosyal medyada en çok büyüyen isim Neymar oldu. Cristiano Ronaldo ise 4,9 milyon büyümeyle üçüncü sırada yer aldı. En büyük sürprizi ise İzlandalı Rurik Gislason yaptı. Turnuva öncesi sadece 32 bin takipçisi olan Gislason, fotojenik görüntüsüyle takipçi sayısını 1,4 milyona çıkardı.





Fransa sosyal medyanın da şampiyonu

Futbolcuların yanı sıra ülke federasyonlarının sosyal medya hesapları da büyük bir yükseliş yaşadı. Fransa (1,7 milyon), Brezilya (1,3 milyon), Meksika (1,1 milyon) ve İngiltere (1,1 milyon) federasyonları bir milyondan fazla yeni takipçiye ulaştı. Şampiyon Fransa, 1,7 milyon yeni takipçiyle bu alanda da zirveye çıktı.





Analizi değerlendiren KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Fransa Dünya Kupası’nın sosyal medyada da şampiyonu oldu. Fransa'ya ve oyuncularına duyulan sempati kazanılan kupanın ardından arttı. Takımın en önemli yıldızı olan Kylien Mbappe'nin de takipçi sayısının bu doğrultuda artmasına şaşırmamak lazım. Mbappe’nin henüz Ronaldo, Messi ve Neymar'ın sosyal medyadaki takipçi sayısına ulaşması şimdilik zor. Ama ilerleyen dönemlerde saha içerisinde göstereceği performans ile bu önemli oyuncuların seviyesine ulaşabilir'' dedi.