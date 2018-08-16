NBA’de yeni sezon öncesi takımların galibiyet sayılarına göre bahisleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Son olarak ise ligin MVP yarışındaki bahisler netlik kazandı. Las Vegas, önümüzdeki sezon için MVP favorisini yeni Los Angeles Lakers‘lı LeBron James olarak görüyor.

Bovada’nın hazırladığı ve James’in favori olduğu listenin ikinci sırasında Anthony Davis, üçüncü sırasında ise Giannis Antetokounmpo bulunuyor.

Lakers‘ın genç oyuncusu Lonzo Ball’un MVP olması durumunda ortaya 1 dolar koyan birisi bahsinin karşılığında tam 450 dolar kazanacak.

James eğer genç Lakers’ı zorlu Batı Konferansı’nda ilk dört içine sokabilirse ekstra bir performans gelmediği sürece ödülün favorisi olabilir gibi gözüküyor. Bilindiği üzere Kral geçtiğimiz yıl çok zorlanan Cavaliers‘ı adeta tek başına Finallere kadar taşımıştı.

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