Napoli başkanı açıkladı! David Ospina transferi bitiyor...

Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra rotasını kaleci transferine çeviren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Arsenal'ın file bekçisi David Ospina'ydı.

Siyah Beyazlılar'ın anlaşma sağladığı iddia edilen Kolombiyalı eldivenle Serie A ekibi Napoli'nin de ilgilediği iddia ediliyordu.

Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis ise bugün yaptığı açıklamada 29 yaşındaki file bekçisiyle görüştüklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Ospina takımımıza katılabilir, kendisiyle görüşüyoruz. Ücret konusunda bir takım farklılıklar ama muhtemelen bu transferi bitireceğiz."

Arsenal'ın menajeri Unai Emery de 2014'te Nice'ten alınan Ospina'yı gönderebileceklerini söylemişti.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr