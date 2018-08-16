Muharrem Usta yönetiminin ardından göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, kulübün içinde bulunduğu büyük borcun nedeni olarak, eski başkan Muharrem Usta'nın faaliyetlerini göstermiş ve Usta'yı eleştirmişti.

Son olarak Ağaoğlu yönetimi, eski teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcular Özer Hurmacı ve Aykut Demir'e açtıkları davalar sonucu alacaklarına karşılık yaklaşık 26 Milyon TL'ye yakın ödeme yapmıştı.

Muharrem Usta'dan kendi döneminde gerçekleşen Ersun Yanal ve Özer Hurmacı'nın sözleşmelerinin feshinden doğan ödemelere karşılık flaş bir teklif geldi.

Muharrem Usta'nın 9 Ağustos'ta Ahmet Ağaoğlu'nu arayak, Özer Hurmacı ve Ersun Yanal'ın 15 milyon TL'lik maliyetinin, kendisinin kulüpten alacağından kesilerek, bağış makbuzu kesilmeseni istedi.

Usta'nın bu teklifine ise Ahmet Ağaoğlu yönetiminden henüz bir cevap gelmediği öğrenildi.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde tek seferde Ersun Yanal'a 10 Milyon 575 bin TL, Özer Hurmacı'ya ise 5 Milyon 351 Bin TL ödeme yapmıştı.