Morteza, Eupen’e transfer oldu

Fırtına’nın uzun süre transfer gündeminde yer alan ve Türkiye’de görüşüldükten sonra transferinden vazgeçilen Morteza Pouraliganji’nin yeni adresi belli oldu.

Türkiye’den ayrılırken, “Daha düşük seviyeli liglerde oynamak istiyorum” diyen İranlı futbolcu, Belçika Ligi ekiplerinden KAS Eupen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eupen için elinden geleni yapacağını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, “Avrupa’da oynamak her zaman amacım ve hayalim olmuştur. Bu yeni mücadeleyi dört gözle bekliyorum. Eupen için elimden geleni yapacağım” dedi.