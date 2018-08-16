Milliler, ilk maçında Brezilya ile karşılaşacak

13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye Erkek Milli Takımı, ilk maçında yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya’nın Hamburg kentinde erkekler ve kadınlarda gerçekleştirilecek şampiyona bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Organizasyona erkeklerde katılan Türkiye, C Grubu’nda Brezilya, Japonya ve İtalya ile mücadele edecek. Milliler, ilk maçında yarın TSİ 21.15’te Brezilya ile karşılaşacak. Milli takım, 18 Ağustos Cumartesi günü Japonya, 19 Ağustos Pazar günü de İtalya’nın rakibi olacak.

Şampiyona, 26 Ağustos’ta sona erecek.

Türk Milli Takımı’nda yer alan sporcular şunlar:

Özgür Gürbulak, Cem Gezinci, Deniz Acar, Kaan Dalay, Ferit Gümüş, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Selim Sayak, Murat Arslanoğlu, Metin Bahçekapılı, Uğur Toprak ve Kemal Kaan Şafak.

AA