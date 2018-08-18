Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı 5 madalya ile tamamlayan Türk Milli Takımı sporcularının yarışlarda giydiği formalar, Jamaika asıllı Türk atlet Jak Ali Harvey tarafından tasarlandı.

​Avrupa Şampiyonası’nı 100 metrede bronz, 4x100 metre bayrak takımıyla da gümüş madalya kazanarak tamamlayan Harvey, “İnsanların bizleri gördüklerinde, ’Bu hangi takım?’ diye sormamaları gerekiyordu. Ben de insanlar bizi gördüklerinde, ’Evet. Bunlar Türkiye Milli Takımı.’ demeleri için, böyle bir forma dizayn ettim” ifadelerini kullandı.