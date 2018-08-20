Afyonkarahisar kampını tamamlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, santrfora ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Arayışlarımız sürüyor. Bir golcü daha alırsak ileri uçta rekabet artacak" dedi. Kampı da değerlendiren Kaya, "Çok verimli bir dönem geçirdik. Hiçbir ciddi sakatlık yaşamadık. Hazırlık maçlarında sergilediğimiz oyun da bana umut verdi. Artık lige kadar tüm eksiklerimizi giderip sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyeceğiz" şeklinde konuştu.